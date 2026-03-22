Xác định 6 đội cuối cùng dự World Cup 2026: ĐT Italia có góp mặt?

Tháng 6/2026, VCK World Cup 2026 sẽ chính thức khởi tranh tại Mỹ, Canada và Mexico. Tính đến ngày 22/3, BTC đã xác định được 42/48 đội tham dự giải.

6 đội còn lại sẽ được xác định vào ngày 31/3 tới thông qua loạt trận play-off ở châu Âu cũng như các trận play-off liên lục địa được tổ chức tại Mexico.

Ở châu Âu, 12 đội bóng còn lại sẽ được chia thành 4 nhánh để tìm ra 4 đội chiến thắng, giành vé đến với VCK World Cup 2026. Tại loạt trận play-off liên lục địa, 6 đội được chia thành 2 nhánh, tìm ra 2 đội chiến thắng và có quyền thi đấu ở ngày hội lớn nhất của bóng đá thế giới.

Trong số các đội còn vất vả tìm vé ở loạt trận play-off, người hâm mộ đặc biệt chờ đợi xem ĐT Italia có thể giành vé sau 2 kỳ World Cup liên tiếp vắng bóng hay không?

Theo thể thức của loạt trận play-off ở châu Âu, mỗi nhánh đấu có 4 đội sẽ được chia thành 2 cặp bán kết, các đội thắng ở bán kết sẽ vào đá trận chung kết. Đội thắng chung kết mới có vé đến World Cup.

Theo kết quả phân nhánh, ĐT Italia sẽ chạm trán ĐT Bắc Ireland ở bán kết ngày 26/3. Nếu thắng, thầy trò HLV Gennaro Gattuso sẽ đến làm khách của đội thắng trong trận Xứ Wales gặp Bosnia & Herzegovina ngày 31/3. Nếu thắng tiếp, Azzurri sẽ có vé đến với World Cup.

Như vậy, ĐT Italia cần thắng thêm 2 trận mới có thể giành vé dự World Cup. Chỉ cần thua bất cứ trận nào, ĐT Italia sẽ lỡ hẹn với World Cup lần thứ ba liên tiếp.