Kết quả bóng đá hôm nay 28/8: Barcelona thắng dễ Bilbao

Barcelona thi đấu áp đảo trước Bilbao

Barcelona giành chiến thắng 2-0 trước Athletic Bilbao trong trận đấu thuộc vòng 2 La Liga 2026/2027 diễn ra sáng 28/8. Đội bóng xứ Catalunya kiểm soát thế trận tốt, tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm và duy trì sức ép xuyên suốt trận đấu.

Ở trận đấu này, Barcelona nhập cuộc chủ động và liên tục gây sức ép lên hàng phòng ngự Bilbao. Phút 9, Eric Garcia đánh đầu cận thành nhưng đưa bóng đi thiếu chính xác. Chỉ ít phút sau, Lamine Yamal tiếp tục khiến hàng thủ Bilbao chao đảo với pha xử lý và dứt điểm quyết đoán.

Barcelona thi đấu áp đảo trước Bilbao (Ảnh: Reuters).

Phút 24, Barcelona suýt mở tỷ số khi Raphinha đánh đầu đưa bóng trúng cột dọc. Yamal có cơ hội đá bồi nhưng không thể tận dụng. Đến phút 29, Pedri đưa bóng vào lưới Bilbao nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng do Yamal rơi vào thế việt vị trước đó.

Raphinha và Fermin Lopez tỏa sáng

Sau nhiều nỗ lực, Barcelona cuối cùng cũng khai thông thế bế tắc ở phút 37. Pedri thực hiện đường chọc khe chính xác để Raphinha thoát xuống, vượt qua thủ môn Simon rồi ghi bàn mở tỷ số.

Sang hiệp hai, Bilbao nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng Barcelona vẫn kiểm soát tốt trận đấu. Thủ môn Simon liên tục cứu thua cho đội khách, trong đó có những pha cản phá trước các cú dứt điểm của Gordon và Yamal.

Barcelona thắng dễ Bilbao (Ảnh: Reuters).

Phút 82, Barcelona nhân đôi cách biệt. Adeyemi thực hiện đường căng ngang, tạo điều kiện để Fermin Lopez băng vào đá bồi, nâng tỷ số lên 2-0. Những phút cuối, Bilbao không thể tạo ra cuộc lội ngược dòng. Barcelona bảo toàn chiến thắng 2-0 và giành trọn 3 điểm tại vòng 2 La Liga 2026/2027, qua đó dẫn đầu bảng xếp hạng.