Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 30/3: ĐT Indonesia "thử lửa" với đối thủ đẳng cấp

Theo lịch thi đấu bóng đá hôm nay 30/3 rạng sáng 31/3, người hâm mộ sẽ tiếp tục được chứng kiến loạt trận giao hữu quốc tế. Đáng chú ý, ĐT Indonesia sẽ có màn “thử lửa” với ĐT Bulgaria trên sân nhà Gelora Bung Karno vào lúc 20h00 tối 30/3 (giờ Việt Nam).

Ở đợt tập trung dịp FIFA Days tháng 3/2026, ĐT Indonesia đã triệu tập lực lượng hùng hậu với nhiều ngôi sao đang chơi bóng tại châu Âu để tham dự giải giao hữu FIFA Series. Đội bóng Đông Nam Á vừa gây ấn tượng khi thắng đậm ĐT Saint Kitts & Nevis 4-0 vào hôm 27/3.

Trận đấu giữa ĐT Indonesia và ĐT Bulgaria có ý nghĩa trận chung kết giải giao hữu FIFA Series. Đây cũng là bài test chất lượng cao với đội bóng xứ vạn đảo, khi Bulgaria là nền bóng đá giàu truyền thống tại châu Âu và ĐT Bulgaria hiện đang đứng thứ 85 trên bảng xếp hạng.

Rạng sáng 31/3, điểm nhấn đáng chú ý sẽ là trận giao hữu giữa ĐT Đức và ĐT Ghana vào lúc 01h45. Trước cuộc đọ sức này, ĐT Đức vừa thắng ĐT Thụy Sĩ 4-3 còn ĐT Ghana vừa nhận thất bại 1-5 khi gặp ĐT Áo.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 19h00 ngày 30/3: Uzbekistan – Venezuela 20h00 ngày 30/3: Indonesia – Bulgaria 20h00 ngày 30/3: Azerbaijan – Sierra Leone 23h00 ngày 30/3: Cyprus – Moldova 23h00 ngày 30/3: Grenada – Kenya 01h45 ngày 31/3: Đức – Ghana 02h00 ngày 31/3: Guyana – Belize 02h00 ngày 31/3: Rwanda – Estonia