中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lịch thi đấu U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc tại CFA Team China 2026

Chủ Nhật, 14:00, 29/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lịch thi đấu U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc ở lượt trận cuối giải CFA Team China 2026.

Theo lịch thi đấu U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc sẽ chạm trán nhau ở lượt trận cuối giải CFA Team China 2026 vào lúc 18h35 ngày 31/3. Sau hai lượt trận, U23 Việt Nam xếp cuối bảng với 1 điểm, trong khi U23 Trung Quốc đứng thứ hai với 2 điểm.

Với 4 điểm, U23 Thái Lan rộng cửa vô địch và chỉ cần một kết quả thuận lợi ở trận gặp U23 Triều Tiên để chính thức đăng quang. Để nuôi hy vọng vô địch, U23 Trung Quốc buộc phải đánh bại U23 Việt Nam với cách biệt lớn, đồng thời chờ U23 Thái Lan vấp ngã trước U23 Triều Tiên ở trận đấu diễn ra trước đó cùng ngày vào lúc 14h.

U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc sẽ chạm trán nhau ở lượt trận cuối giải CFA Team China 2026 vào lúc 18h35 ngày 31/3.

Đáng chú ý, lịch thi đấu sắp xếp trận U23 Thái Lan vs U23 Triều Tiên diễn ra trước trận U23 Trung Quốc vs U23 Việt Nam gần 5 tiếng. Do đó, cả hai đội sẽ nắm rõ cục diện cuộc đua vô địch trước khi bước vào trận đấu cuối cùng.

Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Kết quả bóng đá hôm nay 28/3: U23 Việt Nam thua sát nút U23 Thái Lan
Xem trực tiếp trận U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan ở đâu?
Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 28/3: Quyết đấu U23 Thái Lan
VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế
Lịch thi đấu bóng đá