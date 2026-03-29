Lịch thi đấu U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc tại CFA Team China 2026

Theo lịch thi đấu U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc sẽ chạm trán nhau ở lượt trận cuối giải CFA Team China 2026 vào lúc 18h35 ngày 31/3. Sau hai lượt trận, U23 Việt Nam xếp cuối bảng với 1 điểm, trong khi U23 Trung Quốc đứng thứ hai với 2 điểm.

Với 4 điểm, U23 Thái Lan rộng cửa vô địch và chỉ cần một kết quả thuận lợi ở trận gặp U23 Triều Tiên để chính thức đăng quang. Để nuôi hy vọng vô địch, U23 Trung Quốc buộc phải đánh bại U23 Việt Nam với cách biệt lớn, đồng thời chờ U23 Thái Lan vấp ngã trước U23 Triều Tiên ở trận đấu diễn ra trước đó cùng ngày vào lúc 14h.

Đáng chú ý, lịch thi đấu sắp xếp trận U23 Thái Lan vs U23 Triều Tiên diễn ra trước trận U23 Trung Quốc vs U23 Việt Nam gần 5 tiếng. Do đó, cả hai đội sẽ nắm rõ cục diện cuộc đua vô địch trước khi bước vào trận đấu cuối cùng.

