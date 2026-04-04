Thắng đậm Liverpool nhờ hat-trick của Haaland, Man City thẳng tiến bán kết FA Cup
VOV.VN - Thắng đậm Liverpool với tỷ số 4-0 nhờ hat-trick của Haaland, Man City thẳng tiến vào vòng bán kết của FA Cup.
Trận đấu diễn ra với tốc độ rất cao sau tiếng còi khai cuộc khi đôi bên luôn nỗ lực tiếp cận khung thành đối thủ nhanh nhất.
Sự khác biệt đến ở phút 39. O'Reilly bị Van Dijk phạm lỗi trong vòng cấm Liverpool. Phạt đền cho Man City và trên chấm 11m, Haaland dễ dàng ghi bàn mở tỷ số trận đấu.
Trước khi hiệp 1 khép lại, Man City phối hợp rất nhịp nhàng mà không vấp phải sự phản kháng nào từ các cầu thủ Liverpool. Semenyo đi bóng xuống sát đáy biên rồi tạt bóng để Haaland đánh đầu gọn ghẽ, nhân đôi cách biệt.
Ngay đầu hiệp 2, Cherki tung ra đường chuyền thông minh cho Semenyo băng xuống phá bẫy việt vị trước khi đánh bại thủ môn của Liverpool trong pha đối mặt ở phút 50.
Đến phút 57, Man City phối hợp như đi dạo khi hàng thủ và hàng tiền vệ Liverpool dễ dàng bị loại bỏ. O'Reilly dốc bóng vào tận vòng cấm đội khách trước khi căng ngang cho Haaland hoàn tất cú hat-trick.
Sau đó, Liverpool có những cơ hội, rõ ràng nhất là quả phạt đền của Salah nhưng không thể ghi bàn. Chung cuộc Man City vào bán kết sau chiến thắng 4-0.