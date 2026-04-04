Thắng đậm Liverpool nhờ hat-trick của Haaland, Man City thẳng tiến bán kết FA Cup

Thắng đậm Liverpool với tỷ số 4-0 nhờ hat-trick của Haaland, Man City thẳng tiến vào vòng bán kết của FA Cup. Trận đấu diễn ra với tốc độ rất cao sau tiếng còi khai cuộc khi đôi bên luôn nỗ lực tiếp cận khung thành đối thủ nhanh nhất.

Sự khác biệt đến ở phút 39. O'Reilly bị Van Dijk phạm lỗi trong vòng cấm Liverpool. Phạt đền cho Man City và trên chấm 11m, Haaland dễ dàng ghi bàn mở tỷ số trận đấu.

Trước khi hiệp 1 khép lại, Man City phối hợp rất nhịp nhàng mà không vấp phải sự phản kháng nào từ các cầu thủ Liverpool. Semenyo đi bóng xuống sát đáy biên rồi tạt bóng để Haaland đánh đầu gọn ghẽ, nhân đôi cách biệt.

Ngay đầu hiệp 2, Cherki tung ra đường chuyền thông minh cho Semenyo băng xuống phá bẫy việt vị trước khi đánh bại thủ môn của Liverpool trong pha đối mặt ở phút 50.

Đến phút 57, Man City phối hợp như đi dạo khi hàng thủ và hàng tiền vệ Liverpool dễ dàng bị loại bỏ. O'Reilly dốc bóng vào tận vòng cấm đội khách trước khi căng ngang cho Haaland hoàn tất cú hat-trick.

Sau đó, Liverpool có những cơ hội, rõ ràng nhất là quả phạt đền của Salah nhưng không thể ghi bàn. Chung cuộc Man City vào bán kết sau chiến thắng 4-0.

10:28 Xin chào các độc giả của Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam, hôm nay chúng ta sẽ đến với buổi tường thuật trực tiếp trận đấu bóng đá Man City vs Liverpool, tứ kết FA Cup 2025/2026.



10:29 10:43 10:46 Hôm nay 4/4, vòng tứ kết FA Cup sẽ khởi tranh với ba trận đấu. Trong đó, màn so tài giữa Man City và Liverpool là trận cầu được xem như tâm điểm. Đây là cuộc so tài của hai đội bóng lớn, luôn khát khao danh hiệu trong mỗi mùa giải. Với Man City, nếu giành chiến thắng và tiến gần hơn đến trận chung kết, họ sẽ có thêm cơ hội để đoạt cú đúp danh hiệu trong mùa này sau khi đã đăng quang ở Cúp Liên Đoàn Anh. Trong khi đó, The Kop cũng mong muốn có thể tiến xa ở FA Cup để tiếp tục hy vọng giành hai danh hiệu trong mùa 2025/2026 sau khi đã có mặt ở tứ kết Cúp C1 châu Âu. Liverpool của HLV Arne Slot đang bước vào trận đấu với bài toán nhân sự nan giải. Đội bóng này vừa nhận tin dữ khi hậu vệ Jeremie Frimpong dính chấn thương trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia. Cùng với sự vắng mặt của Alisson Becker và những nghi ngại về thể lực của Mohamed Salah, đội khách rõ ràng đang ở thế yếu. Về phía Man City, sự ổn định của những nhân tố trẻ như Nico O'Reilly cùng hệ thống vận hành trơn tru giúp họ kiểm soát hoàn toàn thế trận. Thống kê đối đầu gần đây cũng nghiêng hẳn về phía đội chủ sân Etihad khi họ đã đánh bại Liverpool trong cả hai lượt trận tại Ngoại hạng Anh năm nay. Trong trận đấu này, Man City vắng Gvardiol vì chấn thương. Liverpool vắng Bradley, Endo, Isak cũng với lý do tương tự. 18:11 Đội hình xuất phát của hai đội. 18:14 Ảnh: Reuters. 18:45 1' Trận đấu bắt đầu !!! Liverpool giao bóng trước. 18:49 4' Trận đấu đang diễn ra rất hấp dẫn với những pha lên bóng tốc độ của cả đôi bên. 18:56 10' Đôi bên vẫn đang chơi rất nhanh với nhiều đường bóng được luân chuyển liên tục. Điều cả hai đội còn thiếu là những pha bóng chính xác ở những nhịp xử lý cuối cùng. 18:57 Ảnh: Reuters. 19:00 14' Salah nỗ lực cài đè để vượt qua được cầu thủ Man City nhưng ở pha bóng quyết định, chân sút của Liverpool đã xử lý hơi chậm và để Khusanov bên phía Man Xanh kịp thời can thiệp. 19:03 18' Man City có tình huống đáp trả với nỗ lực càn lướt của Haaland. Sau đó hàng loạt cầu thủ đội chủ nhà tung ra những cú dứt điểm nhưng các cầu thủ Liverpool đã lăn xả cứu thua. 19:11 26' Đôi bên vẫn duy trì tốc độ chơi bóng cao nhưng độ chính xác trong các pha bóng cuối cùng vẫn chưa được thể hiện. 19:11 Ảnh: Reuters. 19:17 31' Semenyo đi bóng bên cánh phải rồi căng ngang vào trong nhưng thủ môn Mamardashvili của đội khách đã kịp can thiệp để đẩy trái bóng ra khỏi vùng nguy hiểm với khung thành Liverpool. 19:23 36' O'Reilly bị Van Dijk phạm lỗi trong vòng cấm Liverpool. Phạt đền cho Man City. 19:24 39' VÀO OOOO!!! Trên chấm 11m, Haaland dễ dàng ghi bàn mở tỷ số trận đấu. 19:29 Ảnh: Reuters. 19:31 Hiệp 1 có 2 phút bù giờ !!!! 19:33 45+2' VÀO OOO!!! Man City phối hợp rất nhịp nhàng mà không vấp phải sự phản kháng nào từ các cầu thủ Liverpool. Semenyo đi bóng xuống sát đáy biên rồi tạt bóng để Haaland đánh đầu gọn ghẽ, nhân đôi cách biệt. 19:34 Hiệp 1 kết thúc với lợi thế 2-0 cho Man City. 19:49 Hiệp 2 bắt đầu !!!! 19:50 Ảnh: Reuters. 19:54 50' VÀO OOO!!!! Cherki tung ra đường chuyền thông minh cho Semenyo băng xuống phá bẫy việt vị trước khi đánh bại thủ môn của Liverpool trong pha đối mặt. 3-0 cho đội chủ nhà. 19:58 54' Man City đang hoàn toàn áp đảo. Semenyo thử tài Mamardashvili với pha lốp bóng từ giữa sân nhưng may mắn cho đội khách là trái bóng đã đi hơi cao so với khung thành. 20:02 57' VÀO OOOO!!!! Man City phối hợp như đi dạo khi hàng thủ và hàng tiền vệ Liverpool dễ dàng bị loại bỏ. O'Reilly dốc bóng vào tận vòng cấm đội khách trước khi căng ngang cho Haaland hoàn tất cú hat-trick. 20:04 Man City đang hoàn toàn áp đảo. (Ảnh: Reuters). 20:06 62' Man City áp đảo hoàn toàn và ban huấn luyện đội chủ nhà đã bắt đầu rút dần những trụ cột ra khỏi sân. 20:09 64' SALAH HỎNG PHẠT ĐỀN !!! Ekitike đi bóng vào vòng cấm Man City và bị hậu vệ chủ nhà phạm lỗi. Trọng tài cho The Kop được hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Salah bước lên và thực hiện cú đá quá hiền, để thủ môn của Man City dễ dàng hóa giải. 20:15 70' Trận đấu mới bước sang phút 70 nhưng thế trận gần như đã an bài. Khoảng cách 4 bàn là quá lớn để Liverpool có thể lật ngược tình thế. 20:16 Khoảnh khắc Salah đá hỏng phạt đền. (Ảnh: Reuters). 20:20 76' MacAlister tung ra cú sút xa nhưng không gây ra được khó khăn cho thủ môn Trafford. 20:27 82' Man City sau khi rút bớt trụ cột ra khỏi sân đã chơi không tốt như trước đó. Điều này giúp Liverpool có những cơ hội lên bóng nhưng đội khách cũng không tận dụng được thời cơ để rút ngắn tỷ số. 20:35 Trận đấu kết thúc với tỷ số 4-0 cho Man City mà không có phút bù giờ nào.