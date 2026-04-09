Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 9/4: Sôi động tứ kết lượt đi cup C2 châu Âu

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 9/4 được người hâm mộ chú ý với những trận tứ kết lượt đi cúp C2 châu Âu mùa giải 2025/26. Ngoài màn so tài sớm giữa Braga và Real Betis, ba trận đấu còn lại đều được đánh giá mang lại nhiều sự kịch tính.

Cúp C2 châu Âu 2025/2026 bước vào lượt đi vòng tứ kết (Ảnh: UEFA)

Dù phải làm khách trên sân của Bologna, Aston Villa vẫn được đánh giá cao hơn nhờ sỡ hữu dàn cầu thủ chất lượt. Aston Villa cũng đang trong cuộc đua giành vị trí trong top 4 ngoại hạng Anh, qua đó giành suất dự cúp C1 châu Âu mùa sau.

Điều đó khiến Aston Villa sẽ phải có những toán tính về lực lượng nhằm chuẩn bị cho trận đấu tại ngoại hạng Anh vào cuối tuần này. Aston Villa nhiều khả năng sẽ cố gắng tiết kiệm sức, giành kết quả ổn ở lượt đi rồi giải quyết trong trận lượt về diễn ra trên sân nhà.

Porto được dự đoán sẽ có trận đấu không dễ dàng trên sân nhà khi chạm trán Nottingham Forest. Phải chơi trên sân khách, Nottingham Forest nhiều khả năng sẽ tiếp cận giống Aston Villa nhằm giữ kết quả ổn ở lượt đi.

Lịch thi đấu cúp C2 châu Âu hôm nay:

10/2 2h00 Bologna - Aston Villa

10/2 2h00 Porto - Nottingham Forest

10/2 2h00 Freiburg - Celta Vigo