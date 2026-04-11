Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam hôm nay 11/4: Thử thách lớn cho giấc mơ World Cup

Thứ Bảy, 07:00, 11/04/2026
VOV.VN - Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 11/4, người hâm mộ sẽ được chứng kiến trận tứ kết châu Á của U20 nữ Việt Nam cũng như các màn so tài ở V-League và giải hạng Nhất Quốc gia.

Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 11/4, U20 nữ Việt Nam sẽ chạm trán U20 nữ Nhật Bản trong trận tứ kết U20 nữ châu Á 2026 vào lúc 16h00 trên sân Pathum Thani tại Thái Lan. Đội thắng ở trận đấu này sẽ giành vé tham dự VCK U20 World Cup nữ 2027.

Đây là lần thứ hai, U20 nữ Việt Nam lọt vào tứ kết tại giải đấu châu lục sau lần đầu vào năm 2004. Tuy nhiên, U20 nữ Việt Nam sẽ phải đối mặt với thử thách rất lớn, khi U20 nữ Nhật Bản được xem là ứng viên nặng ký cho chức vô địch giải U20 nữ châu Á 2026.

lich thi dau bong da viet nam hom nay 11 4 thu thach lon cho giac mo world cup hinh anh 1
U20 nữ Việt Nam sẽ đối mặt với thử thách lớn mang tên U20 nữ Nhật Bản. (Ảnh: AFC)

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 11/4, vòng 18 V-League 2025/2026 tiếp tục diễn ra sôi động. Đáng chú ý, cả 3 cặp đấu đều diễn ra cùng lúc 18h00 gồm: Nam Định tiếp đón HAGL, Đà Nẵng làm khách của SLNA và Hải Phòng chạm trán CA TP.HCM.

Trong số 3 trận đấu tại vòng 18 V-League 2025/2026 diễn ra hôm nay 11/4, tâm điểm chú ý sẽ là màn đối đầu giữa Nam Định và HAGL. Đặc biệt, tiền đạo Nguyễn Xuân Son được kỳ vọng sẽ tiếp tục nối dài mạch trận ghi bàn sau khi liên tiếp lập công cho ĐT Việt Nam và Nam Định trong thời gian gần đây.

Ngoài ra, vòng 14 giải hạng Nhất Quốc gia 2025/2026 sẽ diễn ra 2 trận đấu trong ngày hôm nay 11/4: Long An gặp Đại học Văn Hiến lúc 16h00 và Quy Nhơn United đối đầu với Khánh Hòa lúc 18h00.

Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam hôm nay 11/4

Tứ kết U20 nữ châu Á 2026

16h00 ngày 11/4: U20 nữ Việt Nam – U20 nữ Nhật Bản

Vòng 18 V-League 2025/2026

18h00 ngày 11/4: Nam Định – HAGL

18h00 ngày 11/4: SLNA – Đà Nẵng

18h00 ngày 11/4: Hải Phòng – CA TP.HCM

Vòng 14 giải hạng Nhất Quốc gia 2025/2026

16h00 ngày 11/4: Long An – Đại học Văn Hiến

18h00 ngày 11/4: Quy Nhơn United – Khánh Hòa

Hoàng Long/VOV.VN
Siêu phẩm vào lưới Thái Lan của U20 nữ Việt Nam được AFC vinh danh

VOV.VN - Trang chủ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã đưa bàn thắng của Nguyễn Thị Thùy Linh trong trận U20 nữ Việt Nam gặp U20 nữ Thái Lan vào danh sách đề cử bình chọn Bàn thắng đẹp nhất vòng bảng giải U20 nữ châu Á 2026.

U20 nữ Việt Nam lên dây cót tinh thần trước trận tranh vé dự World Cup

VOV.VN - U20 nữ Việt Nam bước vào buổi tập cuối cùng trước khi bước vào trận đấu mang ý nghĩa quyết định tấm vé tham dự VCK World Cup nữ 2027 gặp U20 nữ Nhật Bản.

U20 nữ Việt Nam làm nên lịch sử ở giải đấu châu lục

VOV.VN - U20 nữ Việt Nam làm nên lịch sử ở giải đấu châu lục khi chính thức giành quyền vượt qua vòng bảng giải U20 nữ châu Á 2026.

