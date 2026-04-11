Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam hôm nay 11/4: Thử thách lớn cho giấc mơ World Cup

Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 11/4, U20 nữ Việt Nam sẽ chạm trán U20 nữ Nhật Bản trong trận tứ kết U20 nữ châu Á 2026 vào lúc 16h00 trên sân Pathum Thani tại Thái Lan. Đội thắng ở trận đấu này sẽ giành vé tham dự VCK U20 World Cup nữ 2027.

Đây là lần thứ hai, U20 nữ Việt Nam lọt vào tứ kết tại giải đấu châu lục sau lần đầu vào năm 2004. Tuy nhiên, U20 nữ Việt Nam sẽ phải đối mặt với thử thách rất lớn, khi U20 nữ Nhật Bản được xem là ứng viên nặng ký cho chức vô địch giải U20 nữ châu Á 2026.

U20 nữ Việt Nam sẽ đối mặt với thử thách lớn mang tên U20 nữ Nhật Bản. (Ảnh: AFC)

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 11/4, vòng 18 V-League 2025/2026 tiếp tục diễn ra sôi động. Đáng chú ý, cả 3 cặp đấu đều diễn ra cùng lúc 18h00 gồm: Nam Định tiếp đón HAGL, Đà Nẵng làm khách của SLNA và Hải Phòng chạm trán CA TP.HCM.

Trong số 3 trận đấu tại vòng 18 V-League 2025/2026 diễn ra hôm nay 11/4, tâm điểm chú ý sẽ là màn đối đầu giữa Nam Định và HAGL. Đặc biệt, tiền đạo Nguyễn Xuân Son được kỳ vọng sẽ tiếp tục nối dài mạch trận ghi bàn sau khi liên tiếp lập công cho ĐT Việt Nam và Nam Định trong thời gian gần đây.

Ngoài ra, vòng 14 giải hạng Nhất Quốc gia 2025/2026 sẽ diễn ra 2 trận đấu trong ngày hôm nay 11/4: Long An gặp Đại học Văn Hiến lúc 16h00 và Quy Nhơn United đối đầu với Khánh Hòa lúc 18h00.

Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam hôm nay 11/4 Tứ kết U20 nữ châu Á 2026 16h00 ngày 11/4: U20 nữ Việt Nam – U20 nữ Nhật Bản Vòng 18 V-League 2025/2026 18h00 ngày 11/4: Nam Định – HAGL 18h00 ngày 11/4: SLNA – Đà Nẵng 18h00 ngày 11/4: Hải Phòng – CA TP.HCM Vòng 14 giải hạng Nhất Quốc gia 2025/2026 16h00 ngày 11/4: Long An – Đại học Văn Hiến 18h00 ngày 11/4: Quy Nhơn United – Khánh Hòa