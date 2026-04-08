U20 nữ Việt Nam làm nên lịch sử ở giải đấu châu lục

Thứ Tư, 18:12, 08/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - U20 nữ Việt Nam làm nên lịch sử ở giải đấu châu lục khi chính thức giành quyền vượt qua vòng bảng giải U20 nữ châu Á 2026.

U20 nữ Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước U20 nữ Bangladesh ở lượt trận cuối vòng bảng giải U20 nữ châu Á 2026. Trận thắng này giúp thầy trò HLV Okiyama Masahiko có được vị trí thứ ba bảng A, qua đó tiếp tục nuôi hy vọng giành vé lọt vào vòng tứ kết. 

u20 nu viet nam lam nen lich su o giai dau chau luc hinh anh 1
U20 nữ Việt Nam chính thức giành quyền vào tứ kết sau khi U20 nữ Đài Bắc Trung Hoa thua 1-3 trước Ấn Độ. (Ảnh: AFC). 

U20 nữ Việt Nam sẽ chỉ bị loại nếu xảy ra đồng thời cả hai trường hợp Uzbekistan thắng Jordan 3 bàn (hoặc Jordan thắng Uzbekistan 4 bàn) và Đài Bắc Trung Hoa thắng Ấn Độ 4 bàn (hoặc Ấn Độ thắng Đài Bắc Trung Hoa 7 bàn). 

Tuy nhiên, những kịch bản trên đã không thể xảy ra. U20 nữ Ấn Độ đã đánh bại Đài Bắc Trung Hoa 3-1 để có vị trí thứ ba bảng C. Ấn Độ có 3 điểm như U20 nữ Việt Nam nhưng hiệu số chỉ là -9, thấp hơn U20 nữ Việt Nam (-5). 

Như vậy, chưa cần quan tâm đến kết quả trận Uzbekistan với Jordan lúc 20h, thầy trò HLV Okiyama Masahiko đã có vé vào chơi vòng tứ kết. Đây là lần đầu tiên sau hơn 20 năm, U20 nữ Việt Nam mới vượt qua được vòng bảng của một kỳ U20 nữ châu Á. 

Đối thủ của U20 nữ Việt Nam ở tứ kết sẽ là U20 nữ Nhật Bản, đội đã thắng U20 Australia 5-2 để giành ngôi nhất bảng C. Trận đấu này sẽ diễn ra lúc 20h ngày 11/4 trên sân Thammasat ở Pathum Thani, Thái Lan. Nếu có thể gây bất ngờ trước U20 nữ Nhật Bản, U20 nữ Việt Nam sẽ có lần đầu tiên giành quyền dự VCK U20 World Cup nữ. 

Trần Tiến/VOV.VN
Tin liên quan

VOV.VN - Những kịch bản giúp U20 nữ Việt Nam giành vé vào tứ kết U20 nữ châu Á 2026.

VOV.VN - U20 nữ Việt Nam nhận thưởng nóng sau trận thắng tối thiếu trước U20 nữ Bangladesh ở lượt trận cuối bảng A giải U20 nữ châu Á 2026.

VOV.VN - Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 7/4: U20 nữ Việt Nam thắng tối thiểu U20 nữ Bangladesh, qua đó nuôi hy vọng giành vé vào tứ kết giải U20 nữ châu Á 2026.

