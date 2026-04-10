U20 nữ Việt Nam lên dây cót tinh thần trước trận tranh vé dự World Cup

Thứ Sáu, 17:09, 10/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - U20 nữ Việt Nam bước vào buổi tập cuối cùng trước khi bước vào trận đấu mang ý nghĩa quyết định tấm vé tham dự VCK World Cup nữ 2027 gặp U20 nữ Nhật Bản.

Chiều 10/4, U20 nữ Việt Nam bước vào buổi tập cuối cùng trước khi gặp U20 nữ Nhật Bản tại tứ kết giải U20 nữ châu Á 2026. Đáng chú ý, đội thắng trong trận đấu này sẽ giành vé tham dự VCK U20 nữ World Cup 2027.

Buổi tập của U20 nữ Việt Nam diễn ra trong điều kiện thời tiết nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời lên tới 37 độ C. Dù vậy, toàn đội vẫn duy trì sự tập trung và tinh thần nghiêm túc, tích cực thực hiện các nội dung rèn thể lực, tổ chức đội hình và hoàn thiện các yêu cầu chiến thuật theo giáo án của Ban huấn luyện.

u20 nu viet nam len day cot tinh than truoc tran tranh ve du world cup hinh anh 1
U20 nữ Việt Nam tập luyện làm quen điều kiện nắng nóng trước trận tứ kết gặp U20 nữ Nhật Bản. (Ảnh: VFF)

Đánh giá về cuộc đối đầu với U20 nữ Nhật Bản, tiền vệ An Hoàng Cúc chia sẻ đây là thử thách khó với U20 nữ Việt Nam: “U20 nữ Nhật Bản là một đối thủ rất mạnh, có lối chơi nhỏ, ban bật và sở hữu nhiều cầu thủ kỹ thuật”.

Dù U20 nữ Nhật Bản được xem là ứng viên nặng ký cho chức vô địch U20 nữ châu Á 2026, An Hoàng Cúc nhấn mạnh quyết tâm của U20 nữ Việt Nam: “Tôi và toàn đội sẽ cố gắng hết sức mình để đạt kết quả tốt nhất cho trận đấu ngày mai”.

“Tôi sẽ cố gắng chuẩn bị cho mình những bước di chuyển và tổ chức đội hình phòng ngự thật tốt, đồng thời chuẩn bị thể lực thật tốt” – An Hoàng Cúc nói thêm về sự chuẩn bị của bản thân trước trận đấu.

Theo lịch thi đấu, U20 nữ Việt Nam sẽ gặp U20 nữ Nhật Bản lúc 16h00 ngày 11/4 trên sân vận động Pathum Thani tại Thái Lan.

Hoàng Long/VOV.VN
Tin liên quan

Xác định 8 đội vào vòng tứ kết U20 nữ châu Á 2026

VOV.VN - Lịch thi đấu U20 nữ châu Á 2026 nhận được sự chú ý khi U20 nữ Việt Nam vượt qua khe cửa hẹp để vào tứ kết.

VOV.VN - Lịch thi đấu U20 nữ châu Á 2026 nhận được sự chú ý khi U20 nữ Việt Nam vượt qua khe cửa hẹp để vào tứ kết.

U20 nữ Việt Nam nhận thưởng nóng sau chiến thắng trước U20 nữ Bangladesh

VOV.VN - U20 nữ Việt Nam nhận thưởng nóng sau trận thắng tối thiếu trước U20 nữ Bangladesh ở lượt trận cuối bảng A giải U20 nữ châu Á 2026.

VOV.VN - U20 nữ Việt Nam nhận thưởng nóng sau trận thắng tối thiếu trước U20 nữ Bangladesh ở lượt trận cuối bảng A giải U20 nữ châu Á 2026.

U20 nữ Việt Nam thua đậm Thái Lan ở VCK U20 nữ châu Á 2026

VOV.VN - U20 nữ Việt Nam thua đậm U20 nữ Thái Lan 1-4 ở lượt trận thứ hai vòng bảng giải U20 nữ châu Á 2026.

VOV.VN - U20 nữ Việt Nam thua đậm U20 nữ Thái Lan 1-4 ở lượt trận thứ hai vòng bảng giải U20 nữ châu Á 2026.

