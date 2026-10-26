Lịch thi đấu chính thức của ĐT Việt Nam tại Asian Cup 2027

Lịch thi đấu ĐT Việt Nam tại Asian Cup 2027

Theo lịch thi đấu Asian Cup 2027 được công bố ngày 26/10, đội tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình của mình bằng cuộc đối đầu với UAE lúc 20h30 ngày 11/1/2027 (giờ Việt Nam). Đây là trận đấu có ý nghĩa quan trọng với thầy trò HLV trưởng đội tuyển Việt Nam trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

Ở lượt trận thứ hai, đội tuyển Việt Nam chạm trán Hàn Quốc lúc 17h30 ngày 15/1/2027. Đến lượt trận cuối vòng bảng, Việt Nam gặp Yemen lúc 20h30 ngày 20/1/2027.

Lịch thi đấu ĐT Việt Nam tại Asian Cup 2027.

Cả ba trận đấu của đội tuyển Việt Nam đều diễn ra trong khung giờ thuận lợi để người hâm mộ trong nước theo dõi. Trong đó, cuộc đối đầu với Hàn Quốc diễn ra vào cuối buổi chiều, còn hai trận gặp UAE và Yemen bắt đầu lúc 20h30.

Theo lịch công bố, Việt Nam gặp UAE tại sân King Saud University ở Riyadh, đối đầu Hàn Quốc tại Kingdom Arena ở Riyadh và chạm trán Yemen tại sân Prince Abdullah Al Faisal ở Jeddah.

Asian Cup 2027 diễn ra khi nào?

Asian Cup 2027 là lần thứ 19 giải vô địch bóng đá châu Á được tổ chức và lần đầu tiên Saudi Arabia đăng cai. Giải đấu khởi tranh ngày 7/1/2027 với trận khai mạc giữa chủ nhà Saudi Arabia và Palestine tại sân King Fahd Sports City ở Riyadh.

Vòng bảng có sự góp mặt của 24 đội tuyển, kéo dài đến ngày 20/1/2027. Vòng 16 đội bắt đầu sau đó hai ngày, trong khi các trận tứ kết diễn ra vào ngày 28 và 29/1. Hai trận bán kết được tổ chức ngày 1 và 2/2/2027.

Trận chung kết Asian Cup 2027 diễn ra lúc 20h00 ngày 5/2/2027 theo giờ Saudi Arabia, tương đương 0h00 ngày 6/2 theo giờ Việt Nam. Đây sẽ là trận đấu xác định nhà vô địch bóng đá châu Á.

Lịch thi đấu cụ thể của đội tuyển Việt Nam tại bảng E Asian Cup 2027 20h30 ngày 11/1/2027: UAE vs Việt Nam. 17h30 ngày 15/1/2027: Việt Nam vs Hàn Quốc. 20h30 ngày 20/1/2027: Việt Nam vs Yemen.