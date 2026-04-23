Lịch thi đấu chung kết Cúp C2 châu Á 2025/26: Ronaldo chấm dứt cơn khát danh hiệu?

Cristiano Ronaldo đang đứng trước cơ hội chấm dứt cơn khát danh hiệu cấp CLB kéo dài gần một thập kỷ khi cùng Al Nassr tiến vào chung kết AFC Champions League Two (Cúp C2 châu Á) mùa giải 2025/26.

Đối thủ của Al Nassr trong trận chung kết là Gamba Osaka, đại diện xuất sắc của khu vực phía Đông. Trận chung kết dự kiến diễn ra ngày 17/5 trên sân Al Awwal Park, nơi Ronaldo và các đồng đội có lợi thế lớn nhờ sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả nhà.

Ronaldo cùng Al Nassr đánh bại Al-Ahli Doha để vào chung kết Cúp C2 châu Á 2025/2026. (Ảnh: Reuters)

Lần gần nhất Ronaldo vô địch một giải đấu châu lục cấp CLB đã từ năm 2018, khi siêu sao người Bồ Đào Nha cùng Real Madrid đăng quang Cúp C1 châu Âu 2017/18. Kể từ khi rời Bernabeu để khoác áo Juventus, sau đó trở lại MU và hiện tại là Al Nassr, Ronaldo vẫn chưa thể tái lập thành tích này.

Dù từng giành Arab Club Champions Cup 2023, danh hiệu đó không được công nhận chính thức bởi FIFA nên chưa thể khỏa lấp “cơn khát” danh hiệu châu lục. Vì vậy, trận chung kết sắp tới mang ý nghĩa đặc biệt, có thể đánh dấu sự trở lại đỉnh cao của Ronaldo ở cấp CLB.

Trái ngược với cấp CLB, Ronaldo vẫn duy trì tầm ảnh hưởng lớn trong màu áo ĐT Bồ Đào Nha với nhiều danh hiệu đáng nhớ. Sau chức vô địch Euro 2016, Ronaldo tiếp tục cùng Bồ Đào Nha lên ngôi tại Nations League 2019 và mới nhất là Nations League 2025.

Trận chung kết Cúp C2 châu Á 2025/2026 được xem là thời điểm vàng để Ronaldo khép lại chuỗi 8 năm chờ đợi danh hiệu châu lục ở cấp câu lạc bộ.