中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lịch thi đấu chung kết Cúp C2 châu Á 2025/26: Ronaldo chấm dứt cơn khát danh hiệu?

Thứ Năm, 14:22, 23/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp chung kết Cúp C2 châu Á 2025/26: Cơ hội để Cristiano Ronaldo chấm dứt cơn khát danh hiệu châu lục cấp câu lạc bộ đã kéo dài 8 năm.

Cristiano Ronaldo đang đứng trước cơ hội chấm dứt cơn khát danh hiệu cấp CLB kéo dài gần một thập kỷ khi cùng Al Nassr tiến vào chung kết AFC Champions League Two (Cúp C2 châu Á) mùa giải 2025/26.

Đối thủ của Al Nassr trong trận chung kết là Gamba Osaka, đại diện xuất sắc của khu vực phía Đông. Trận chung kết dự kiến diễn ra ngày 17/5 trên sân Al Awwal Park, nơi Ronaldo và các đồng đội có lợi thế lớn nhờ sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả nhà.

lich thi dau chung ket cup c2 chau A 2025 26 ronaldo cham dut con khat danh hieu hinh anh 1
Ronaldo cùng Al Nassr đánh bại Al-Ahli Doha để vào chung kết Cúp C2 châu Á 2025/2026. (Ảnh: Reuters)

Lần gần nhất Ronaldo vô địch một giải đấu châu lục cấp CLB đã từ năm 2018, khi siêu sao người Bồ Đào Nha cùng Real Madrid đăng quang Cúp C1 châu Âu 2017/18. Kể từ khi rời Bernabeu để khoác áo Juventus, sau đó trở lại MU và hiện tại là Al Nassr, Ronaldo vẫn chưa thể tái lập thành tích này.

Dù từng giành Arab Club Champions Cup 2023, danh hiệu đó không được công nhận chính thức bởi FIFA nên chưa thể khỏa lấp “cơn khát” danh hiệu châu lục. Vì vậy, trận chung kết sắp tới mang ý nghĩa đặc biệt, có thể đánh dấu sự trở lại đỉnh cao của Ronaldo ở cấp CLB.

Trái ngược với cấp CLB, Ronaldo vẫn duy trì tầm ảnh hưởng lớn trong màu áo ĐT Bồ Đào Nha với nhiều danh hiệu đáng nhớ. Sau chức vô địch Euro 2016, Ronaldo tiếp tục cùng Bồ Đào Nha lên ngôi tại Nations League 2019 và mới nhất là Nations League 2025.

Trận chung kết Cúp C2 châu Á 2025/2026 được xem là thời điểm vàng để Ronaldo khép lại chuỗi 8 năm chờ đợi danh hiệu châu lục ở cấp câu lạc bộ.

Quách Khiêm/VOV.VN
Tag: Ronaldo Al Nassr
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Kết quả bóng đá hôm nay 23/4: Al Nassr và Ronaldo vào chung kết Cúp C2 châu Á
Kết quả bóng đá hôm nay 23/4: Al Nassr và Ronaldo vào chung kết Cúp C2 châu Á

VOV.VN - CLB Al Nassr đã giành chiến thắng thuyết phục 5-1 trước Al Ahli Doha (Qatar) qua đó ghi tên mình vào chung kết AFC Champions League Two (Cúp C2 châu Á) 2025/2026.

Cristiano Ronaldo cán mốc 970 bàn thắng trong sự nghiệp
Cristiano Ronaldo cán mốc 970 bàn thắng trong sự nghiệp

VOV.VN - Cristiano Ronaldo cán mốc 970 bàn thắng trong sự nghiệp thi đấu đỉnh cao khi mở tỷ số ở trận Al Nassr thắng Al Wasl tại Cúp C2 châu Á 2025/2026.

"Người nhện" ĐT Mexico đứng trước kỷ lục lịch sử cùng Ronaldo và Messi ở World Cup
"Người nhện" ĐT Mexico đứng trước kỷ lục lịch sử cùng Ronaldo và Messi ở World Cup

VOV.VN - Thủ thành của ĐT Mexico - Guillermo Ochoa đứng trước dấu mốc lịch sử cùng Cristiano Ronaldo và Lionel Messi ở World Cup 2026.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế