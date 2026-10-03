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Lịch thi đấu ĐT Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026: Tranh hạng ba với ĐT Malaysia

Thứ Bảy, 07:00, 03/10/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu ĐT Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026 nhận được sự chú ý khi vòng bảng đã chính thức kết thúc.

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Lịch thi đấu ĐT Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026 được người hâm mộ quan tâm sau khi thầy trò HLV Kim Sang Sik đứng nhì bảng B, qua đó sẽ cạnh tranh vị trí thứ ba. Trong trận tranh hạng ba, ĐT Việt Nam sẽ gặp đối thủ quen thuộc là ĐT Malaysia.

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ĐT Việt Nam tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026 (Ảnh: Đức Cường)

Đây là màn so tài được đánh giá rất kịch tính khi ĐT Malaysia bày tỏ quyết tâm rất lớn tại giải đấu lần này. ĐT Malaysia đã bổ sung một số cầu thủ nhập tịch, cũng như có màn trình diễn rất ấn tượng tại vòng bảng khi chỉ nhì bảng do kém về chỉ số phụ so với ĐT Indonesia.

Trong khi đó, ĐT Việt Nam tại vòng bảng đang gặp một số vấn đề nhất định, phần đa những cầu thủ mới lên tuyển đợt này chưa thực sự có màn trình diễn tốt. Ngoài ra, nhiều cầu thủ phần nào bị quá tải sau khi vừa trải qua hành trình tại ASEAN Cup 2026, điển hình như việc Xuân Son phải sớm về nước điều trị chấn thương.

Dù vậy xét về thành tích đối đầu, ĐT Việt Nam vẫn đang được đánh giá cao hơn khi toàn thắng trong 9 lần gần nhất gặp ĐT Malaysia. Lần duy nhất ĐT Malaysia giành chiến thắng là tại vòng loại Asian Cup 2027 vào tháng 6/2025 nhưng sau đó bị xử thua vì sử dụng cầu thủ nhập tịch “lậu”.

Gần nhất tại ASEAN Cup 2026, ĐT Việt Nam vượt qua ĐT Malaysia trong cả hai trận bán kết lượt đi và lượt về, cùng với tỉ sốp 2-0. Dù vậy đây là một giải đấu hoàn toàn khác, ĐT Việt Nam cũng đang không có phong độ cùng lực lượng tốt nhất nên màn so tài này vẫn ẩn chứa nhiều bất ngờ.

Trận đấu giữa hai đội tuyển Việt Nam vs Malaysia sẽ diễn ra vào 16h00 ngày 5/10 (theo giờ Việt Nam). Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam cũng sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

Như Đạt/VOV.VN
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