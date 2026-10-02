Thắng ngược Pakistan, ĐT Việt Nam vào chơi trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026
VOV.VN - ĐT Việt Nam lội ngược dòng thắng ĐT Pakistan 4-2, qua đó đứng nhì bảng B và sẽ tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026 với ĐT Malaysia.
ĐT Việt Nam nhập cuộc không tốt trước ĐT Pakistan và nhận bàn thua vô duyên sau chuỗi sai lầm ở phút 31. Mohib Ullah là người ghi bàn mở tỷ số cho đội bóng Nam Á.
Sau hiệp 1 bế tắc, HLV Kim Sang Sik tung Đình Bắc và Phan Tuấn Tài vào sân ngay sau giờ nghỉ. Sự điều chỉnh này giúp ĐT Việt Nam lột xác và nhanh chóng lật ngược tình thế.
Phút 50, Phan Tuấn Tài kiến tạo cho Nguyễn Hai Long ghi bàn gỡ hòa 1-1. Sau đó 7 phút, Đình Bắc kiến tạo cho Hoàng Đức tung cú sút nâng tỷ số lên 2-1.
Đình Bắc tiếp tục màn trình diễn ấn tượng với pha ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1 ở phút 79 và pha kiến tạo cho Williams Minh Hoàng ấn định thắng lợi 4-2 ở phút 90+1. Xen giữa 2 tình huống này là bàn rút ngắn tỷ số có phần may mắn của ĐT Pakistan khi bóng bất ngờ đập chân Kaleem Ullah đổi hướng đi vào lưới ở phút 88.
Lội ngược dòng thắng ĐT Pakistan 4-2, ĐT Việt Nam đứng nhì bảng B và sẽ gặp ĐT Malaysia ở trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026.
Trận đấu giữa ĐT Việt Nam vs ĐT Pakistan diễn ra vào lúc 16h00 hôm nay 2/10. Ở cuộc so tài này, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik được đánh giá cao hơn, nhưng không được phép chủ quan, bởi Pakistan vừa có trận hòa ấn tượng trước Philippines.
Chia sẻ với truyền thông trước trận đấu, HLV Norberto Solano của Pakistan cho thấy rõ sự quyết tâm, ông nói: “Các bạn có thể thấy Việt Nam đã chơi rất tốt, nhưng bóng đá luôn thay đổi. Chúng tôi rất tôn trọng Việt Nam, chúng tôi biết đây sẽ là một trong những trận đấu khó khăn nhất mà chúng tôi từng phải đối mặt”.
Cũng theo lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026 hôm nay 2/10 còn có trận đấu giữa ĐT Thái Lan vs ĐT Philippines diễn ra vào lúc 16h00. Ở trận này, Thái Lan khả năng cao xoay tua đội hình vì đã giành vé vào chung kết.