Thắng ngược Pakistan, ĐT Việt Nam vào chơi trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026

ĐT Việt Nam nhập cuộc không tốt trước ĐT Pakistan và nhận bàn thua vô duyên sau chuỗi sai lầm ở phút 31. Mohib Ullah là người ghi bàn mở tỷ số cho đội bóng Nam Á.

Sau hiệp 1 bế tắc, HLV Kim Sang Sik tung Đình Bắc và Phan Tuấn Tài vào sân ngay sau giờ nghỉ. Sự điều chỉnh này giúp ĐT Việt Nam lột xác và nhanh chóng lật ngược tình thế.

ĐT Việt Nam lội ngược dòng thắng ĐT Pakistan 4-2. (Ảnh: Đức Cường)

Phút 50, Phan Tuấn Tài kiến tạo cho Nguyễn Hai Long ghi bàn gỡ hòa 1-1. Sau đó 7 phút, Đình Bắc kiến tạo cho Hoàng Đức tung cú sút nâng tỷ số lên 2-1.

Đình Bắc tiếp tục màn trình diễn ấn tượng với pha ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1 ở phút 79 và pha kiến tạo cho Williams Minh Hoàng ấn định thắng lợi 4-2 ở phút 90+1. Xen giữa 2 tình huống này là bàn rút ngắn tỷ số có phần may mắn của ĐT Pakistan khi bóng bất ngờ đập chân Kaleem Ullah đổi hướng đi vào lưới ở phút 88.

Lội ngược dòng thắng ĐT Pakistan 4-2, ĐT Việt Nam đứng nhì bảng B và sẽ gặp ĐT Malaysia ở trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026.

11:07 ĐT Việt Nam đã lỡ hẹn với trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 sau thất bại 0-2 trước ĐT Thái Lan. Trận thua này cũng khiến thầy trò HLV Kim Sang Sik đứt chuỗi 27 trận bất bại trên mọi đấu trường. Dù vậy, trước mắt ĐT Việt Nam sẽ là mục tiêu giữ vững vị trí nhì bảng B và giành tấm vé chơi trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026. “Những chiến binh sao vàng” chỉ cần hòa ĐT Pakistan là sẽ hoàn thành mục tiêu này. ĐT Việt Nam nắm quyền tự quyết vị trí nhì bảng B và tấm vé chơi trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026. (Ảnh: Đức Cường) Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, bóng đá Việt Nam và bóng đá Pakistan chạm trán ở cấp độ ĐTQG. Tuy nhiên, ở cấp độ trẻ, Olympic Việt Nam từng thắng Olympic Pakistan 3-0 tại vòng bảng ASIAD 2018. Trong trận đấu tại ASIAD 2018, Olympic Việt Nam đã tạo ra những pha phối hợp tấn công sắc sảo và chọc thủng lưới Olympic Pakistan nhờ công của Quang Hải, Văn Quyết, Công Phượng. Nếu kịch bản này có thể lặp lại ở FIFA ASEAN Cup 2026, đó sẽ là liều thuốc xoa dịu nỗi buồn cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam sau trận thua kình địch Thái Lan. Xét về phong độ tại FIFA ASEAN Cup 2026, ĐT Pakistan đã thua ĐT Thái Lan 0-4 ở trận ra quân. Thầy trò HLV Nolberto Solano cũng bị ĐT Philippines dẫn trước 0-2 ở lượt trận trước, nhưng đã giật lại 1 điểm nhờ các pha làm bàn của Akbar Khan phút 47 và Shahzad phút 62. Lực lượng ĐT Pakistan cũng có một số gương mặt sở hữu lý lịch khá ấn tượng. Đội bóng Nam Á có 14/23 cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài. Nổi bật là 3 cầu thủ đang thi đấu tại Thụy Điển gồm trung vệ Abdullah Iqbal, hậu vệ Mohammad Fazal và tiền đạo Ali Khan, cùng 2 cầu thủ đang thi đấu ở Đan Mạch là thủ môn Yousuf Butt và tiền đạo Abdul Arshad. ĐT Pakistan vừa có màn thoát hiểm trước ĐT Philippines. (Ảnh: FIFA) Về phần mình, ĐT Việt Nam đang có phong độ không cao tại FIFA ASEAN Cup 2026. Tuy nhiên, trong tay HLV Kim Sang Sik lại đang sở hữu nhiều quân bài hứa hẹn gây đột biến cho phương án xoay tua đội hình trước ĐT Pakistan. Đây cũng là thời điểm phù hợp để ĐT Việt Nam trao cơ hội cho những nhân tố mới như thủ môn Trần Trung Kiên, hậu vệ Nguyễn Nhật Minh, tiền vệ Lê Văn Đô hay bộ đôi Việt kiều Khoa Ngô – Williams Minh Hoàng. Đặc biệt, tiền đạo Nguyễn Tài Lộc được kỳ vọng sẽ có bàn thắng đầu tiên cho ĐT Việt Nam. Ở trận đấu trước, Nguyễn Tài Lộc đã chọc thủng lưới ĐT Thái Lan nhưng bàn thắng lại không được công nhận vì lỗi việt vị. Đội hình dự kiến: ĐT Việt Nam: Trần Trung Kiên, Adou Minh, Bùi Hoàng Việt Anh, Phạm Xuân Mạnh, Lê Văn Đô, Cao Pendant Quang Vinh, Lê Phạm Thành Long, Võ Hoàng Minh Khoa, Williams Minh Hoàng, Nguyễn Tài Lộc, Đình Bắc. ĐT Pakistan: Butt, Fazal, Afridi, Iqbal, Suliman, Shahzad, Ghazi, Akbar Khan, Nawaz, Mahmood, Haris Zeb. 14:47 Dù rằng tiền đạo Nguyễn Đình Bắc ngồi dự bị, HLV Kim Sang Sik vẫn tung ra đội hình siêu tấn công trước ĐT Pakistan. Tiền vệ đội trưởng Nguyễn Hoàng Đức trở lại đá chính và sẽ cùng Đỗ Hoàng Hên tạo thành cặp tiền vệ trung tâm đậm chất kỹ thuật, cùng thiên hướng tấn công mạnh mẽ. Trên hàng tiền đạo, Nguyễn Tài Lộc sẽ sát cánh cùng Nguyễn Hai Long và Williams Minh Hoàng. Ở hàng phòng ngự, thủ môn Patrik Lê Giang sẽ trấn giữ khung thành và bộ 3 hậu vệ là Phạm Xuân Mạnh, Lê Ngọc Bảo, Bùi Hoàng Việt Anh. Đôi cánh của ĐT Việt Nam là Cao Pendant Quang Vinh và Trương Tiến Anh. Đội hình xuất phát của ĐT Việt Nam. (Ảnh: VFF) Danh sách đăng ký thi đấu của 2 đội Các cầu thủ ĐT Việt Nam khởi động. (Ảnh: Đức Cường) Hoàng Đức trở lại đá chính cho ĐT Việt Nam. (Ảnh: Đức Cường) Hoàng Hên sẽ đá cặp tiền vệ cùng Hoàng Đức. (Ảnh: Đức Cường) 15:51 CĐV Việt Nam đến sân Gelora Bung Karno cổ vũ ĐT Việt Nam đấu ĐT Pakistan Ảnh: Phạm Hà/VOV-Jakarta Ảnh: Phạm Hà/VOV-Jakarta Ảnh: Phạm Hà/VOV-Jakarta Ảnh: Phạm Hà/VOV-Jakarta Ảnh: Phạm Hà/VOV-Jakarta Ảnh: Phạm Hà/VOV-Jakarta 16:00 Trận đấu bắt đầu!!! ĐT Pakistan giao bóng Đội hình xuất phát của ĐT Việt Nam. (Ảnh: Đức Cường) ĐT Việt Nam ra sân trong trang phục màu đỏ. (Ảnh: Đức Cường) 16:04 4': Nguy hiểm!!! ĐT Pakistan phối hợp tốt để Ali Khan có thời cơ băng xuống bên cánh trái nhưng các hậu vệ ĐT Việt Nam đã giải nguy thành công khi đối phương tiến vào vòng cấm. 16:06 5': Cơ hội đầu tiên!!! Shayak Dost bật cao đánh đầu chệch cột dọc sau quả tạt từ cánh phải. ĐT Pakistan đang tỏ ra là những người nhập cuộc nhanh hơn ĐT Việt Nam. 16:11 9': QUÁ ĐÁNG TIẾC!!! Hoàng Đức thoát pressing rất hay, sau đó Hoàng Hên tung ra đường chuyền thuận lợi cho Williams Minh Hoàng. Tuy nhiên, tiền đạo ĐT Việt Nam lại bị giật mình và đỡ bóng lỗi khi trước mặt là khoảng trống mênh mông. Nếu như đỡ bóng chuẩn xác, Williams Minh Hoàng đã có cơ hội thoát xuống đối mặt thủ môn Pakistan. 16:15 14': ĐT Việt Nam tấn công!!! Hoàng Hên đột phá trung lộ rồi tung cú sút từ sát mép vòng cấm nhưng bóng đập chân hậu vệ đối phương. 16:17 17': KHÔNG VÀO!!! Hai Long xử lý khéo léo trong vòng cấm rồi tung cú sút. Bóng đập chân hậu vệ Pakistan đổi hướng đi chệch cột dọc trong gang tấc. 16:23 22': Thẻ vàng không đáng có!!! Trung vệ Ngọc Bảo phạm lỗi để ngăn đối phương phản công. 16:26 Nửa đầu hiệp 1 diễn ra với thế trận giằng co. (Ảnh: Đức Cường) ĐT Việt Nam đã tạo ra những cơ hội nhưng chưa thể tận dụng. (Ảnh: Đức Cường) 16:30 28': ĐT Việt Nam dứt điểm liên tiếp!!! Hai Long và Tài Lộc lần lượt có những pha ra chân quyết đoán nhưng đều đưa bóng đi không chính xác. 16:33 31': VÀO!!! ĐT Việt Nam 0-1 ĐT Pakistan ĐT Việt Nam mắc sai lầm khi Hai Long đỡ bóng lỗi, còn Hoàng Hên và Ngọc Bảo phối hợp phòng ngự không ăn ý. Mohib Ullah dễ dàng thoát xuống đối mặt thủ môn Patrik Lê Giang rồi ghi bàn mở tỷ số cho ĐT Pakistan. Các cầu thủ Pakistan ăn mừng bàn thắng mở tỷ số. (Ảnh: Đức Cường) ĐT Việt Nam rơi vào thế bị dẫn trước và nếu kết quả này giữ nguyên, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ mất ngôi nhì bảng. (Ảnh: Đức Cường) 16:40 37': ĐT Việt Nam bế tắc!!! Các cầu thủ áo đỏ tỏ ra thiếu ý tưởng lên bóng và có những pha xử lý vô duyên. Nguyễn Tài Lộc đành kéo áo Iqbal để ngăn đối phương phản công sau pha phối hợp hỏng và phải lĩnh thẻ vàng. 16:41 40': Hoàng Đức thử vận may!!! Đội trưởng ĐT Việt Nam tung cú sút xa quyết đoán nhưng không thắng được thủ môn Pakistan. 16:45 43': Quá đáng tiếc!!! Hoàng Đức chọc khe sắc sảo để Hai Long xâm nhập vòng cấm. Tuy nhiên, quả tạt của Hai Long lại quá mạnh khiến Williams Minh Hoàng không thể dứt điểm. 16:49 45'+3: BỎ LỠ KHÓ TIN!!! Hoàng Đức đột phá rồi tung đường chọc khe xé toang hàng thủ đối phương. Williams Minh Hoàng thoát xuống, vượt qua thủ môn nhưng lại dứt điểm ra ngoài trước khung thành rộng mở. 16:49 Hiệp 1 kết thúc!!! ĐT Việt Nam bị ĐT Pakistan dẫn trước 0-1 khi bước vào giờ nghỉ. ĐT Việt Nam có hiệp đấu không tốt trước ĐT Pakistan. (Ảnh: Đức Cường) HLV Kim Sang Sik liệu có thể xoay chuyển tình thế sau giờ nghỉ? (Ảnh: Đức Cường) 17:04 Hiệp 2 bắt đầu!!! ĐT Việt Nam giao bóng 17:05 46': ĐT Việt Nam thay người sau giờ nghỉ!!! Nguyễn Đình Bắc, Phan Tuấn Tài vào thay Nguyễn Tài Lộc, Cao Pendant Quang Vinh. 17:06 47': Nguy hiểm!!! Đợt tấn công của ĐT Pakistan gây ra hỗn loạn trước khung thành nhưng các hậu vệ ĐT Việt Nam đã kịp phá bóng. 17:09 50': VÀO!!! ĐT Việt Nam 1-1 ĐT Pakistan Hai Long phá bẫy việt vị, đón đường chọc khe của Phan Tuấn Tài, ngoặt bóng loại bỏ hậu vệ rồi dứt điểm thành bàn. Hai Long đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. (Ảnh: Đức Cường) Hai Long ăn mừng bàn thắng. (Ảnh: Đức Cường) 17:14 55': ĐT Việt Nam thay người bất đắc dĩ!!! Hoàng Hên rời sân vì chấn thương, Lê Phạm Thành Long vào thế chỗ. 17:16 57': VÀO!!! ĐT Việt Nam 2-1 ĐT Pakistan Đình Bắc đón đường chuyền vượt tuyến rồi xử lý lắt léo ở rìa vòng cấm trước khi trả ngược về tuyến hai. Hoàng Đức băng lên dứt điểm cháy lưới ĐT Pakistan. Hoàng Đức tung cú dứt điểm thành bàn. (Ảnh: Đức Cường) ĐT Việt Nam vượt lên dẫn trước ĐT Pakistan. (Ảnh: Đức Cường) 17:20 60': Hoan hô Bùi Hoàng Việt Anh!!! Trung vệ cao 1m86 kịp thời bọc lót khi Ali Khan vượt qua Xuân Mạnh. Ngay sau đó, Bùi Hoàng Việt Anh lại có pha chắn bóng trước cú dứt điểm của Umar Nawaz. 17:21 62': Patrik Lê Giang trổ tài cứu thua!!! Thủ môn ĐT Việt Nam bay người hết cỡ để cản phá cú sút của Abdul Shahzad. 17:26 66': KHÔNG VÀO!!! Trương Tiến Anh thoát xuống đáy biên rồi tung quả tạt vừa tầm, Williams Minh Hoàng bật cao đánh đầu vọt xà ngang. 17:28 70': ĐT Việt Nam bắn phá khung thành!!! Đình Bắc tung cú sút trái phá từ ngoài vòng cấm nhưng không thắng được thủ môn Pakistan. Trước đó, Đình Bắc đã có pha nhả bóng vừa tầm để Trương Tiến Anh dứt điểm vọt xà ngang. ĐT Việt Nam duy trì sức ép lên hàng thủ ĐT Pakistan. (Ảnh: Đức Cường) 17:31 73': ĐT Việt Nam suýt nới rộng cách biệt!!! Hai Long bứt tốc đón đường chuyền dài của Xuân Mạnh rồi căng ngang loại bỏ thủ môn. Tuy nhiên, hậu vệ Pakistan kịp chặn cú dứt điểm của Đình Bắc. 17:37 78': ĐT Việt Nam lại phải thay người bất đắc dĩ!!! Trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh dính chấn thương và phải rời sân nhường chỗ cho Adou Minh. 17:39 79': VÀO!!! ĐT Việt Nam 3-1 ĐT Pakistan Phan Tuấn Tài tung đường chuyền vượt tuyến, Đình Bắc thoát xuống sau lưng hàng thủ đối phương rồi lạnh lùng ghi bàn trong pha đối mặt thủ môn. Đình Bắc vừa ghi bàn vừa kiến tạo ở trận này. (Ảnh: Đức Cường) 17:45 84': Hai Long lỡ cơ hội lập cú đúp!!! Phan Tuấn Tài phát động đợt phản công, Đình Bắc bứt tốc xé gió bên cánh trái rồi tung đường chuyền má ngoài điệu nghệ, Hai Long nhận bóng trong tình thế thuận lợi nhưng lại dứt điểm vọt xà ngang. 17:48 88': VÀO!!! ĐT Việt Nam 3-2 ĐT Pakistan Thủ môn Patrik Lê Giang lỡ trớn và đành bó tay nhận bàn thua khi cú sút của Ali Khan bất ngờ đập chân Kaleem Ullah đổi hướng đi vào lưới. Trên trang chủ FIFA, bàn thắng được tính cho Kaleem Ullah. 17:50 90'+1: VÀO!!! ĐT Việt Nam 4-2 ĐT Pakistan ĐT Việt Nam tái lập khoảng cách 2 bàn trước ĐT Pakistan.Williams Minh Hoàng xâm nhập vòng cấm đón đường chọc khe của Đình Bắc rồi nhẹ nhàng đánh bại thủ môn đối phương. Đình Bắc kiến tạo cho Williams Minh Hoàng lập công. (Ảnh: Đức Cường) 17:54 HẾT GIỜ!!! ĐT Việt Nam giành chiến thắng 4-2 trước ĐT Pakistan qua đó đứng nhì bảng B và sẽ tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026 với ĐT Malaysia.

Trận đấu giữa ĐT Việt Nam vs ĐT Pakistan diễn ra vào lúc 16h00 hôm nay 2/10. Ở cuộc so tài này, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik được đánh giá cao hơn, nhưng không được phép chủ quan, bởi Pakistan vừa có trận hòa ấn tượng trước Philippines.

Chia sẻ với truyền thông trước trận đấu, HLV Norberto Solano của Pakistan cho thấy rõ sự quyết tâm, ông nói: “Các bạn có thể thấy Việt Nam đã chơi rất tốt, nhưng bóng đá luôn thay đổi. Chúng tôi rất tôn trọng Việt Nam, chúng tôi biết đây sẽ là một trong những trận đấu khó khăn nhất mà chúng tôi từng phải đối mặt”.

Cũng theo lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026 hôm nay 2/10 còn có trận đấu giữa ĐT Thái Lan vs ĐT Philippines diễn ra vào lúc 16h00. Ở trận này, Thái Lan khả năng cao xoay tua đội hình vì đã giành vé vào chung kết.

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