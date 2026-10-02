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Malaysia phản ứng khi hụt vé chung kết FIFA ASEAN Cup 2026

Thứ Sáu, 13:50, 02/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - LĐBĐ Malaysia đã đăng thông cáo và đề nghị FIFA giải thích việc thay đổi thời gian bù giờ trong trận Indonesia thắng Bangladesh 9-2 tại FIFA ASEAN cup 2026.

Thông cáo của LĐBĐ Malaysia bày tỏ sự khó hiểu về việc thời gian bù giờ trong trận Indonesia gặp Bangladesh tại FIFA ASEAN Cup 2026 được thay đổi từ 2 phút thành 7 phút. Thông cáo cũng cho biết, LĐBĐ Malaysia sẽ gửi yêu cầu chính thức tới FIFA để nhận được giải đáp cụ thể.

“Chúng tôi mong nhận được lời giải thích chính thức về quy trình làm việc và công tác điều hành trận đấu, qua đó bảo đảm tính minh bạch, nhất quán và rõ ràng trong việc áp dụng các quy định liên quan" – Thông cáo của LĐBĐ Malaysia có đoạn.

malaysia phan ung khi hut ve chung ket fifa asean cup 2026 hinh anh 1
Malaysia thắng Singapore 6-0 những vẫn không thể giành vé dự FIFA ASEAN Cup 2026. (Ảnh: LĐBĐ Malaysia)

Trong trận Indonesia gặp Bangladesh, trọng tài ban đầu giơ bảng thông báo có 2 phút bù giờ. Đội chủ nhà Indonesia phản ứng vì cho rằng khoảng thời gian này không tương xứng với những lần trận đấu bị gián đoạn. Sau đó, thời gian bù giờ được điều chỉnh thành 7 phút.

Nhờ có thêm thời gian, Indonesia đã ghi bàn ở phút 90+6 và 90+7 nhờ công của Kevin Diks và Mitchell Baker, qua đó thắng Bangladesh 9-2. Kết quả này giúp Indonesia giành vé vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 nhờ hơn Malaysia số bàn thắng.

Trong khi đó, Malaysia tưởng chừng đã giành vé vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 gặp Thái Lan sau trận thắng Singapore 6-0, nhưng cuối cùng chỉ có được vị trí nhì bảng A. Thầy trò HLV Tan Cheng Hoe sẽ gặp đội nhì bảng B trong trận tranh hạng ba.

Xem FIFA ASEAN CUP 2026 trực tiếp &amp; trọn vẹn trên FPT Play, tại http://fptplay.vn.
Hoàng Long/VOV.VN
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