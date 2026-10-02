Lịch thi đấu chung kết FIFA ASEAN Cup 2026: Thái Lan và Indonesia tranh vô địch

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Theo lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026, trận chung kết giữa Thái Lan và Indonesia sẽ diễn ra lúc 20h00 ngày 5/10 (giờ Việt Nam) trên sân vận động Gelora Bung Karno.

Thái Lan đã sớm giành vé đầu tiên vào chung kết chỉ sau 2 lượt trận đầu tiên ở bảng B, khi thắng Pakistan 4-0 và vượt qua ĐT Việt Nam 2-0. Trong khi đó, Indonesia đã phải chờ đến những giây cuối cùng ở bảng A để đoạt vé vào chung kết đầy kịch tính.

Indonesia ấn định chiến thắng Bangladesh 9-2 ở phút bù giờ cuối cùng, qua đó có cùng 7 điểm như Malaysia nhưng ghi nhiều bàn thắng hơn và đứng đầu bảng A.

Indonesia và Thái Lan sẽ tranh chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026. (Ảnh: Seasia Goal)

Ở trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026, Indonesia sẽ có lợi thế sân nhà khi được chơi trên "chảo lửa" Gelora Bung Karno. Tuy nhiên, Thái Lan đang là đội có thành tích đối đầu trội hơn trước trận chung kết.

Theo thống kê, Thái Lan đang có 38 chiến thắng, 16 trận hòa và 26 thất bại trước Indonesia. Đặc biệt, Thái Lan đang có thành tích bất bại trước Indonesia trong 10 năm qua. Kể từ trận thua 1-2 ở chung kết lượt đi AFF Cup 2016, Thái Lan đã thắng 4 và hòa 3 trước Indonesia.

Trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ diễn ra theo thể thức 1 trận duy nhất, đôi bên sẽ đá hiệp phụ nếu hòa sau 90 phút chính thức và đá luân lưu nếu tiếp tục hòa sau hiệp phụ. Đội vô địch sẽ nhận khoản tiền thưởng 650.000 USD.