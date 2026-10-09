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ĐT Việt Nam ở FIFA Days tháng 11/2026: Cơ hội cho HLV Kim Sang Sik "làm mới" đội hình

Thứ Sáu, 11:00, 09/10/2026
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VOV.VN - Với những diễn biến hiện tại về tình hình nhân sự, loạt trận FIFA Days tháng 11/2026 là cơ hội để HLV Kim Sang Sik "làm mới" đội hình, tìm kiếm những nhân tố mới cho ĐT Việt Nam.

Hàng loạt trụ cột chấn thương, quá tải 

Sau khi kết thúc FIFA ASEAN Cup 2026, hàng loạt cầu thủ của ĐT Việt Nam đã chấn thương ở những mức độ khác nhau. Nguyễn Tài Lộc bị viêm điểm bám dây chằng sên mác trước, dự kiến cần khoảng 3 tuần để hồi phục. 

Trong khi đó, Đỗ Hoàng Hên bị rách cơ bụng chân trái, dự kiến cần tối thiểu 1 tháng để hồi phục. Tuy nhiên, do cầu thủ này đã có tổn thương đầu gối từ trước nên tổng thời gian để điều trị chấn thương của tiền vệ 32 tuổi có thể lên đến 3 tháng. 

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Nhiều trụ cột của ĐT Việt Nam bị chấn thương. (Ảnh: VFF). 

Một trường hợp chấn thương khác là tiền đạo Nguyễn Xuân Son, bị tổn thương cơ đùi phía sau trong trận đấu với Philippines ngày 26/9. Theo đánh giá, Xuân Son dự kiến cần khoảng 8 tuần để hồi phục.

Mới nhất, Nguyễn Đình Bắc cũng gặp vấn đề trong trận đấu CLB CAHN gặp Lion City ở Cúp C1 Đông Nam Á, Đình Bắc được bố trí dự bị và chỉ vào sân từ phút 57. Đến phút 90+5, anh bị đau và phải rời sân sau tình huống va chạm không quá mạnh với cầu thủ chủ nhà. Theo ghi nhận, Đình Bắc không thể đứng vững và phải nhờ đến sự trợ giúp của các nhân viên y tế mới có thể bước ra khỏi sân. 

Ngoài những trường hợp kể trên, các gương mặt như Bùi Hoàng Việt Anh, Phạm Xuân Mạnh, Trương Tiến Anh, Ngô Đăng Khoa cũng đang gặp các vấn đề khác nhau về thể lực và chỉ cần thêm 1-2 trận đấu cường độ cao nữa, nguy cơ chấn thương nặng là rất lớn. 

Cơ hội cho HLV Kim Sang Sik "làm mới" đội hình

Bên cạnh số lượng ca chấn thương của các trụ cột buộc HLV Kim Sang Sik phải điều chỉnh thì có một lý do nữa có thể giúp nhà cầm quân người Hàn Quốc có thể mạnh dạn sử dụng các nhân tố mới ở loạt trận FIFA Days tháng 11. Đó là việc ĐT Việt Nam sẽ không thi đấu giải chính thức nào trong thời gian này mà chỉ đá hai trận mang tính giao hữu đúng nghĩa với Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan. 

Áp lực thành tích ở các trận mang tính giao hữu này là không nhiều với ông Kim và đó chính là thời điểm thích hợp để ông và các cộng sự có những điều chỉnh, tìm kiếm các nhân tố mới. 

Dt viet nam o fifa days thang 11 2026 co hoi cho hlv kim sang sik lam moi doi hinh hinh anh 2
HLV Kim Sang Sik. (Ảnh: CTV Đức Cường). 

Đây cũng là một cách để giúp các trụ cột nghỉ ngơi sau quãng thời gian thi đấu liên tục kéo dài. Ngoài những cầu thủ bị chấn thương nặng không thể ra sân, những nhân tố đang có dấu hiệu quá tải hoàn toàn có thể được HLV Kim Sang Sik cho nghỉ, không triệu tập ở đợt FIFA Days tháng 11/2026. 

Hàng loạt nhân tố thi đấu tốt ở V-League đang chờ đợi cơ hội để có thể xuất hiện ở đội hình ĐT Việt Nam và loạt trận FIFA Days tháng 11/2026 là thời điểm để họ chứng tỏ khả năng nếu được trao cơ hội. 

Tất nhiên, ĐT Việt Nam cũng cần có thành tích khả quan trước Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan để không bị trừ quá nhiều điểm trên bảng xếp hạng FIFA.

Dù vậy, nhiệm vụ này không quan trọng bằng việc cho các cầu thủ chủ chốt được nghỉ ngơi, tạo cơ hội cho các nhân tố mới để hướng tới bộ khung ưng ý nhất cho Asian Cup 2027 diễn ra vào tháng 1 năm sau. 

Hãy cùng chờ đợi những toan tính của HLV Kim Sang Sik trong loạt trận FIFA Days tháng 11/2026 diễn ra từ 9/11 đến 17/11 sắp tới. 

Trần Tiến/VOV.VN
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