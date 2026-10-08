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Đỗ Hoàng Hên chấn thương vì đẩy cơ thể đến giới hạn để cống hiến cho ĐT Việt Nam

Thứ Năm, 14:35, 08/10/2026
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VOV.VN - "Đỗ Hoàng Hên đã đẩy cơ thể đến giới hạn để cống hiến cho ĐT Việt Nam và Hà Nội FC" là lời chia sẻ của tiền vệ sinh năm 1994 không lâu sau khi đội bóng Thủ đô bất ngờ thông báo Hên sẽ phải nghỉ thi đấu khoảng 3 tháng vì chấn thương gặp phải trong quá trình cùng ĐT Việt Nam dự FIFA ASEAN Cup 2026.

Đỗ Hoàng Hên chấn thương

Sáng 8/10, trang mạng xã hội của Hà Nội FC đăng tải thông báo về tình trạng chấn thương của Đỗ Hoàng Hên. Theo đó, tiền vệ này dự kiến sẽ phải nghỉ thi đấu khoảng 3 tháng. Đỗ Hoàng Hên dính chấn thương trong trận ĐT Việt Nam thắng ĐT Pakistan 4-2 tại lượt trận cuối vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026.

"Sau khi kết thúc FIFA ASEAN Cup 2026, tiền vệ Đỗ Hoàng Hên đã được đội ngũ y tế kiểm tra và đánh giá tình trạng chấn thương. Hoàng Hên được xác định cần khoảng 3 tháng để điều trị và hồi phục. Hoàng Hên sẽ tiếp tục được theo dõi, kiểm tra để xây dựng phác đồ điều trị phù hợp. Chúc Hoàng Hên kiên trì và sớm trở lại sân cỏ" - fanpage chính thức của Hà Nội FC cho hay.

Do hoang hen chan thuong vi day co the den gioi han de cong hien cho Dt viet nam hinh anh 1
Đỗ Hoàng Hên chấn thương sau khi đã đẩy cơ thể đến giới hạn để cống hiến cho ĐT Việt Nam và Hà Nội FC

Không lâu sau đó, tiền vệ sinh năm 1994 cũng lên tiếng thông báo về tình hình chấn thương của mình, trong đó có chia sẻ đáng chú ý về việc "đẩy cơ thể mình đến giới hạn để có thể ra sân và chiến đấu vì ĐT Việt Nam và Hà Nội FC".

"Đôi khi chúng ta lên kế hoạch, đặt ra những kỳ vọng và nuôi dưỡng hy vọng, nhưng con đường của chúng ta không phải lúc nào cũng diễn ra như những gì đã dự định. Đáng tiếc là tôi sẽ phải tạm rời xa môn thể thao mà mình yêu thích và phải xa sân cỏ một thời gian… Những ai hiểu tôi đều biết điều này thực sự khó khăn đối với tôi như thế nào. Tôi đã cố gắng hết sức. Tôi đã đẩy cơ thể mình đến giới hạn để có thể ra sân và chiến đấu vì Đội tuyển Quốc gia Việt Nam và Hà Nội FC. Nhưng giờ đây, tôi cần tập trung vào việc hồi phục và trở lại mạnh mẽ hơn. Cảm ơn tất cả mọi người vì tình yêu thương, sự ủng hộ và những lời động viên", Đỗ Hoàng Hên chia sẻ trên trang mạng xã hội cá nhân.

Nếu như Đỗ Hoàng Hên cần 3 tháng để điều trị chấn thương, tiền vệ này có thể sẽ không kịp cùng ĐT Việt Nam tham dự VCK Asian Cup 2027. Đây sẽ là tổn thất lớn với hàng công ĐT Việt Nam trong bối cảnh tiền đạo Nguyễn Đình Bắc sẽ bị treo giò 2 trận đầu tiên ở vòng bảng vì tấm thẻ đỏ ở VCK U23 châu Á 2026.

Dự kiến, ĐT Việt Nam sẽ bắt đầu hội quân để chuẩn bị cho Asian Cup 2027 vào ngày 21/12/2026 sau đó lên đường sang Qatar tập huấn vào ngày 1/1/2027. Thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ đá giao hữu với ĐT Qatar vào ngày 5/1/2027.

ĐT Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình tại Asian Cup 2027 với trận gặp ĐT UAE vào ngày 10/1/2027, sau đó chạm trán ĐT Hàn Quốc vào ngày 15/1/2027 và ĐT Yemen vào ngày 20/1/2027.

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Đáng chú ý, thông tin về tình trạng chấn thương của Đỗ Hoàng Hên được Hà Nội FC đưa ra sau khi trang chủ VFF cập nhật tình trạng chấn thương của các tuyển thủ Việt Nam vào tối 7/10. Theo bài đăng trên trang chủ VFF, Đỗ Hoàng Hên bị rách cơ bụng chân trái, dự kiến cần tối thiểu 1 tháng để hồi phục. Tuy nhiên, bài đăng của VFF cũng cho biết Đỗ Hoàng Hên đã có tổn thương đầu gối từ trước nên thời gian điều trị dự kiến sẽ kéo dài hơn. 

Phạm Ngọc/VOV.VN
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