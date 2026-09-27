Lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026 lượt trận 2 mới nhất: Việt Nam gặp Thái Lan

Lượt trận đầu tiên FIFA ASEAN Cup 2026 đã khép lại với những kết quả đáng chú ý. ĐT Việt Nam và Thái Lan cùng giành chiến thắng, qua đó tạo lợi thế trước màn đối đầu trực tiếp ở lượt trận thứ hai bảng B.

Ở trận ra quân, ĐT Việt Nam đánh bại Philippines 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của Đình Bắc ở phút 25. Minh Hoàng thực hiện đường căng ngang, bóng chạm chân hậu vệ Philippines trước khi tìm đến vị trí của Đình Bắc. Tiền đạo Việt Nam dứt điểm chính xác, giúp đội nhà giành trọn 3 điểm.

Bảng xếp hạng sau lượt trận 1.

Trong khi đó, Thái Lan thắng Pakistan 4-0. Teerasak mở tỷ số ở phút 31, trước khi Soonsup-Bell nhân đôi cách biệt. Sang hiệp 2, Teerasak ghi thêm hai bàn ở phút 63 và 84 để hoàn tất cú hat-trick.

Sau lượt trận đầu tiên, Thái Lan dẫn đầu bảng B với 3 điểm và hiệu số +4. Việt Nam xếp thứ hai với cùng 3 điểm nhưng hiệu số +1. Philippines và Pakistan chưa có điểm.

Lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026 lượt trận 2

Theo lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026, lượt trận thứ hai bắt đầu với hai trận đấu thuộc bảng A vào ngày 28/9. Singapore gặp Bangladesh lúc 16h00, trước khi Indonesia đối đầu Malaysia lúc 19h30.

Ngày 29/9, bảng B tiếp tục diễn ra hai trận đấu. Pakistan chạm trán Philippines lúc 16h00, trong khi trận đấu được chờ đợi nhất là màn so tài giữa ĐT Việt Nam và Thái Lan lúc 19h30.

Lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026 lượt trận 2 mới nhất.

Cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Thái Lan có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua giành vị trí dẫn đầu bảng B. Hai đội đều có 3 điểm sau lượt trận đầu tiên, vì vậy kết quả trận đấu có thể tạo ra sự thay đổi đáng kể trên bảng xếp hạng.

Lịch thi đấu lượt trận 2 FIFA ASEAN Cup 2026 16h00 ngày 28/9: Singapore vs Bangladesh 19h30 ngày 28/9: Indonesia vs Malaysia 16h00 ngày 29/9: Pakistan vs Philippines 19h30 ngày 29/9: Việt Nam vs Thái Lan

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