Lịch thi đấu giải hạng Nhất quốc gia: Khó cản bước Đồng Nai

Lịch thi đấu giải hạng Nhất quốc gia vòng 15 được người hâm mộ quan tâm với cuộc đua giành suất thăng hạng trong mùa giải tới. Đồng Nai được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch, cũng như giành suất thăng hạng trực tiếp lên V-League.

Đồng Nai đang đứng đầu bảng xếp hạng giải hạng Nhất quốc gia 2025/26 (Ảnh: Đồng Nai FC)

Đồng Nai nhiều khả năng sẽ giành trọn 3 điểm ở vòng đấu này khi tiếp đón Quảng Ninh trên sân nhà. Dù vậy, các đồng đội của Công Phượng sẽ phải hết sức nỗ lực bởi Quảng Ninh không phải đội bóng quá mạnh nhưng lại có lối chơi đầy khó chịu.

Quảng Ninh đã có 4 trận hoà liên tiếp tại giải hạng Nhất quốc gia, bao gồm cả trận hoà 1-1 khi gặp Đồng Nai trên sân nhà. Nếu không thể giành chiến thắng trong trận đấu tới, Đồng Nai có khả năng bị hai đối thủ trong cuộc đua vô địch là Bắc Ninh và Quy Nhơn thu hẹp khoảng cách về điểm số.

Được thi đấu trên sân nhà, Bắc Ninh được dự đoán sẽ giành chiến thắng trước đội đang đứng gần cuối bảng xếp hạng là Đồng Tháp. Ngoài ra, Quy Nhơn sẽ có trận đấu khó khăn khi phải làm khách trên sân của Trẻ PVF-CAND.

Lịch thi đấu vòng 15 giải hạng Nhất quốc gia:

17/4 16h00 ĐH Văn Hiến - Hồ Chí Minh City

17/4 17h00 Khánh Hòa - Thanh Niên TP Hồ Chí Minh

18/4 16h00 Bắc Ninh - Đồng Tháp

18/4 18h00 Trẻ PVF CAND - Quy Nhơn

19/4 18h00 Đồng Nai - Quảng Ninh

19/4 18h00 Phú Thọ - Long An

