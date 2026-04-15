Lịch thi đấu giải hạng Nhất quốc gia: Khó cản bước Đồng Nai

Thứ Tư, 16:00, 15/04/2026
VOV.VN - Lịch thi đấu giải hạng Nhất quốc gia vòng 15 nhận được sự chú ý khi Đồng Nai có cơ hội tiến gần hơn đến ngôi vô địch.

Lịch thi đấu giải hạng Nhất quốc gia vòng 15 được người hâm mộ quan tâm với cuộc đua giành suất thăng hạng trong mùa giải tới. Đồng Nai được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch, cũng như giành suất thăng hạng trực tiếp lên V-League.

Đồng Nai đang đứng đầu bảng xếp hạng giải hạng Nhất quốc gia 2025/26 (Ảnh: Đồng Nai FC)

Đồng Nai nhiều khả năng sẽ giành trọn 3 điểm ở vòng đấu này khi tiếp đón Quảng Ninh trên sân nhà. Dù vậy, các đồng đội của Công Phượng sẽ phải hết sức nỗ lực bởi Quảng Ninh không phải đội bóng quá mạnh nhưng lại có lối chơi đầy khó chịu.

Quảng Ninh đã có 4 trận hoà liên tiếp tại giải hạng Nhất quốc gia, bao gồm cả trận hoà 1-1 khi gặp Đồng Nai trên sân nhà. Nếu không thể giành chiến thắng trong trận đấu tới, Đồng Nai có khả năng bị hai đối thủ trong cuộc đua vô địch là Bắc Ninh và Quy Nhơn thu hẹp khoảng cách về điểm số.

Được thi đấu trên sân nhà, Bắc Ninh được dự đoán sẽ giành chiến thắng trước đội đang đứng gần cuối bảng xếp hạng là Đồng Tháp. Ngoài ra, Quy Nhơn sẽ có trận đấu khó khăn khi phải làm khách trên sân của Trẻ PVF-CAND.

Lịch thi đấu vòng 15 giải hạng Nhất quốc gia:

17/4 16h00 ĐH Văn Hiến - Hồ Chí Minh City

17/4 17h00 Khánh Hòa - Thanh Niên TP Hồ Chí Minh

18/4 16h00 Bắc Ninh - Đồng Tháp

18/4 18h00 Trẻ PVF CAND - Quy Nhơn

19/4 18h00 Đồng Nai - Quảng Ninh

19/4 18h00 Phú Thọ - Long An

Xem V.League 2-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn
Như Đạt/VOV.VN
Tin liên quan

Kết quả bóng đá Việt Nam ngày 15/4: U15 nữ Việt Nam thắng hai trận tại Australia
Kết quả bóng đá Việt Nam ngày 15/4: U15 nữ Việt Nam thắng hai trận tại Australia

VOV.VN - Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 15/4 được chú ý khi ĐT U15 nữ Việt Nam đã hoàn thành các trận đấu cuối cùng với nhiều tín hiệu tích cực về chuyên môn.

Kết quả bóng đá Việt Nam ngày 15/4: U15 nữ Việt Nam thắng hai trận tại Australia

Kết quả bóng đá Việt Nam ngày 15/4: U15 nữ Việt Nam thắng hai trận tại Australia

VOV.VN - Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 15/4 được chú ý khi ĐT U15 nữ Việt Nam đã hoàn thành các trận đấu cuối cùng với nhiều tín hiệu tích cực về chuyên môn.

Tin bóng đá 14-4: Sân Hàng Đẫy tổ chức trận đấu đặc biệt cấp khu vực Đông Nam Á
Tin bóng đá 14-4: Sân Hàng Đẫy tổ chức trận đấu đặc biệt cấp khu vực Đông Nam Á

VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 14-4 có những nội dung đáng chú ý sau đây: Sân Hàng Đẫy tổ chức trận đấu đặc biệt cấp khu vực Đông Nam Á; HLV Popov nhận án phạt cực nặng trước vòng 19 V-League; Liverpool chịu tổn thất lớn trước trận quyết đấu PSG…

Tin bóng đá 14-4: Sân Hàng Đẫy tổ chức trận đấu đặc biệt cấp khu vực Đông Nam Á

Tin bóng đá 14-4: Sân Hàng Đẫy tổ chức trận đấu đặc biệt cấp khu vực Đông Nam Á

VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 14-4 có những nội dung đáng chú ý sau đây: Sân Hàng Đẫy tổ chức trận đấu đặc biệt cấp khu vực Đông Nam Á; HLV Popov nhận án phạt cực nặng trước vòng 19 V-League; Liverpool chịu tổn thất lớn trước trận quyết đấu PSG…

Kết quả bóng đá hôm nay 14-4: Hà Nội I đăng quang ngôi vô địch giải U15 quốc gia
Kết quả bóng đá hôm nay 14-4: Hà Nội I đăng quang ngôi vô địch giải U15 quốc gia

VOV.VN - Chiều 14/4, trận chung kết giữa U15 Thể Công Viettel I và U15 Hà Nội I đã diễn ra trên SVĐ Thành Long, TP. Hồ Chí Minh. Với chiến thắng tối thiểu 1-0 trong trận chung kết, U15 Hà Nội I đã xuất sắc giành ngôi vô địch Giải U15 Quốc gia - Cúp Modern 2026.

Kết quả bóng đá hôm nay 14-4: Hà Nội I đăng quang ngôi vô địch giải U15 quốc gia

Kết quả bóng đá hôm nay 14-4: Hà Nội I đăng quang ngôi vô địch giải U15 quốc gia

VOV.VN - Chiều 14/4, trận chung kết giữa U15 Thể Công Viettel I và U15 Hà Nội I đã diễn ra trên SVĐ Thành Long, TP. Hồ Chí Minh. Với chiến thắng tối thiểu 1-0 trong trận chung kết, U15 Hà Nội I đã xuất sắc giành ngôi vô địch Giải U15 Quốc gia - Cúp Modern 2026.

