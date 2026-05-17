Lịch thi đấu pickleball hôm nay 17/5: Xác định các nhà vô địch Kuala Lumpur Open

Chủ Nhật, 05:00, 17/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cập nhật lịch thi đấu pickleball hôm nay 17/5 với các trận chung kết PPA Asia Kuala Lumpur Open 2026, thời gian và sân đấu mới nhất.

Theo lịch thi đấu pickleball hôm nay 17/5, giải PPA Asia Kuala Lumpur Open 2026 sẽ xác định ra các nhà vô địch sau những trận chung kết nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ.

Đáng chú ý, Trương Vinh Hiển sẽ tranh ngôi vô địch nội dung đơn nam khi gặp Nasa Hatakeyama trong trận chung kết, dự kiến bắt đầu từ 13h theo giờ Việt Nam. Trước đó, Nguyễn Hùng Anh sẽ gặp Wil Shaffer ở trận tranh hạng ba nội dung đơn nam, dự kiến bắt đầu từ 8h.

Tay vợt Trương Vinh Hiển. (Ảnh: PPA Tour)
Tay vợt Alix Trương. (Ảnh: PPA Tour)

Trương Vinh Hiển cũng sẽ cùng Đỗ Minh Quân tranh hạng ba nội dung đôi nam với cặp Eunggwon Kim - Hong Kit Wong, dự kiến bắt đầu từ 10h. Trận chung kết nội dung đôi nam giữa Len Yang - Collin Johns và Tama Shimabukuro - Armaan Bhatia dự kiến bắt đầu từ 15h.

Tay vợt Việt kiều Alix Trương sẽ cùng Tama Shimabukuro đấu chung kết nội dung đôi nam nữ với Chao Yi Wang - Len Yang, dự kiến bắt đầu từ 16h. Ngoài ra, Alix Trương sẽ cùng Chao Yi Wang gặp Yufei Long - Ting Chieh Weiở chung kết nội dung đôi nữ, dự kiến bắt đầu từ 14h.

Trận chung kết nội dung đơn nữ giữa Pei Chuan Kao và Chao Yi Wang dự kiến sẽ bắt đầu từ 12h. Trước đó, trận tranh hạng ba giữa Mihae Kwon và Albie Huang dự kiến sẽ bắt đầu từ 7h.

Xem PPA ASIA 500 - Panas Kuala Lumpur Open 2026 trực tiếp và độc quyền trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

 

Hoàng Long/VOV.VN
