Trương Vinh Hiển vào chung kết Kuala Lumpur Open 2026

Thứ Bảy, 10:44, 16/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trương Vinh Hiển vào chung kết nội dung đơn nam Kuala Lumpur Open 2026 sau khi giành chiến thắng áp đảo trước Nguyễn Hùng Anh trong trận bán kết.

Trận bán kết “nội bộ” giữa hai tay vợt Việt Nam tại PPA Asia Kuala Lumpur Open 2026 đã kết thúc theo kịch bản chóng vánh, khi Trương Vinh Hiển thể hiện bản lĩnh thi đấu vượt trội so với Nguyễn Hùng Anh.

Màn so tài khởi đầu với thế trận giằng co trong những điểm số đầu tiên, nhưng sau khi Trương Vinh Hiển dẫn trước 6-4 ở set 1 thì Nguyễn Hùng Anh tỏ ra bị “khớp”.

truong vinh hien vao chung ket kuala lumpur open 2026 hinh anh 1
Tay vợt Trương Vinh Hiển. (Ảnh: PPA Tour)

Nguyễn Hùng Anh liên tục xử lý hỏng, còn Trương Vinh Hiển thi đấu lạnh lùng và có chuỗi lên điểm để dẫn 10-4. Dù sau đó Nguyễn Hùng Anh cứu được 1 set point, nhưng Trương Vinh Hiển đã khép lại set đầu tiên với tỷ số 11-5.

Sang set 2, chênh lệch bản lĩnh giữa đôi bên càng lộ rõ hơn. Trương Vinh Hiển nhanh chóng dẫn trước 10-3 để có match point. Trận đấu khép lại với pha bóng mang tính biểu tượng khi Nguyễn Hùng Anh đánh hỏng.

Chung cuộc, Trương Vinh Hiển giành chiến thắng sau 2 set với tỷ số 11-5, 11-3 trước Nguyễn Hùng Anh để tiến vào chung kết nội dung đơn nam Kuala Lumpur Open 2026 gặp Nasa Hatakeyama.

Trước đó, Nasa Hatakeyama đã thắng Wil Shaffer trong trận bán kết đầu tiên sau 2 set với tỷ số 11-4, 11-5. Dự kiến, chung kết nội dung đơn nam Kuala Lumpur Open 2026 sẽ diễn ra vào ngày mai 17/5.

Xem PPA ASIA 500 - Panas Kuala Lumpur Open 2026 trực tiếp và độc quyền trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn
Hoàng Long/VOV.VN
Tag: Trương Vinh Hiển Kuala Lumpur Open 2026
Xác định các tay vợt pickleball Việt Nam vào tứ kết Kuala Lumpur Open 2026
Xác định các tay vợt pickleball Việt Nam vào tứ kết Kuala Lumpur Open 2026

VOV.VN - Xác định các tay vợt pickleball Việt Nam giành quyền vào tứ kết Kuala Lumpur Open 2026 sau loạt trận vòng 1/16 diễn ra ngày 14/5.

Trương Vinh Hiển, Alix Trương tạo kịch bản trong mơ tại Kuala Lumpur Open 2026
Trương Vinh Hiển, Alix Trương tạo kịch bản trong mơ tại Kuala Lumpur Open 2026

VOV.VN - Trương Vinh Hiển và Sophia Huỳnh Trần Ngọc Nhi giành chiến thắng thuyết phục ở vòng 1/32 nội dung đôi nam nữ tại giải Kuala Lumpur Open 2026 để tiến vào vòng 1/16 gặp Alix Trương – Tama Shimabukuro.

Lịch thi đấu pickleball hôm nay 16/5: Trương Vinh Hiển đại chiến Nguyễn Hùng Anh
Lịch thi đấu pickleball hôm nay 16/5: Trương Vinh Hiển đại chiến Nguyễn Hùng Anh

VOV.VN - Cập nhật lịch thi đấu pickleball hôm nay 16/5 với các trận bán kết PPA Asia Kuala Lumpur Open 2026, thời gian và sân đấu mới nhất.

