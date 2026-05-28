Lịch thi đấu pickleball hôm nay 28/5: Sophia Phương Anh ra quân tại Macau Open

Thứ Năm, 08:00, 28/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cập nhật lịch thi đấu pickleball hôm nay 28/5 với các trận đấu mở màn PPA Asia Macau Open 2026, thời gian và sân đấu mới nhất.

PPA Asia Macau Open 2026 diễn ra từ 28/5 – 31/5 tại Macau (Trung Quốc). Đây là chặng đấu thứ 3 trong lịch trình 10 chặng đấu của mùa giải PPA Tour Asia 2026. Giải đấu có tổng tiền thưởng 70.000 USD cùng 500 điểm xếp hạng.

Theo lịch thi đấu ngày 28/5, PPA Asia Macau Open 2026 sẽ khởi tranh với các trận đấu vòng loại và các trận đấu vòng 1/32 nội dung đơn nam, đôi nam, đôi nam nữ. Nội dung đơn nữ và đôi nữ sẽ bắt đầu vào ngày 29/5 với các trận đấu vòng 1/16.

Tay vợt Sophia Phương Anh. (Ảnh: FBNV)

Các trận đấu vòng 1/32 nội dung đơn nam dự kiến bắt đầu từ 17h. Các trận đấu vòng 1/32 nội dung đôi nam dự kiến bắt đầu từ 18h. Các trận đấu vòng 1/32 nội dung đôi nam nữ dự kiến bắt đầu từ 19h. Đáng chú ý tại nội dung đôi nam nữ, Sophia Phương Anh sẽ cùng Willy Chung gặp cặp đôi vượt qua vòng loại.

Tại giải PPA Asia Macau Open 2026, Sophia Phương Anh chính là cái tên nổi bật nhất của pickleball Việt Nam trong bối cảnh nhiều tên tuổi nổi bật như Lý Hoàng Nam hay Trương Vinh Hiển không tham dự giải đấu. 

Bên cạnh nội dung đôi nam nữ, Sophia Phương Anh sẽ tham dự nội dung đơn nữ và đánh cặp cùng Sophia Huỳnh Trần ở nội dung đôi nữ tại PPA Asia Macau Open 2026.

 

Hoàng Long/VOV.VN
Tag: Lịch thi đấu pickball pickleball Sophia Phương Anh
2 ngôi sao pickleball Việt Nam tạo nên vụ việc hy hữu ở Philippines
VOV.VN - Sự kiện hy hữu xảy ra ở giải pickleball Mindanao Open tại Philippines khi ban tổ chức phải chia đôi chức vô địch đơn nam do không thể giải quyết mâu thuẫn của Quang Dương và Phúc Huỳnh về loại bóng thi đấu ở trận chung kết.

Bảng xếp hạng pickleball mới nhất: Trương Vinh Hiển áp sát Lý Hoàng Nam
VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng pickleball thế giới mới nhất, Trương Vinh Hiển thăng tiến lên đứng thứ 16 thế giới và áp sát vị trí của Lý Hoàng Nam.

Nhập môn Pickleball: Quy tắc Return and Run (2R) trong thi đấu
VOV.VN - Nắm chắc quy tắc Return and Run (2R) trong pickleball qua những phân tích đơn giản và dễ hiểu từ Huy Mê Pick. Bên cạnh đó là cách xử lý hiệu quả ở cú đánh thứ 4 giúp người chơi nhanh chóng chiếm lĩnh khu vực bếp (Non-Volley Zone), kiểm soát thế trận và triển khai điểm số một cách hợp lý.

Sửa lỗi di chuyển khi Dink Slice Backhand cho người mới chơi Pickleball
VOV.VN - Hướng dẫn chỉnh sửa và hoàn thiện kỹ thuật Dink Slice Backhand cho người mới chơi Pickleball qua các bước đơn giản và dễ hiểu từ Huy Mê Pick. Bên cạnh đó là những lỗi sai về di chuyển được phân tích chi tiết, giúp người chơi giữ nhịp độ ổn định, cải thiện kỹ thuật và tự tin làm chủ khu vực bếp khi thi đấu.

Nhập môn Pickleball: Hướng dẫn kỹ thuật Volley thuận tay
VOV.VN - Hướng dẫn kỹ thuật Volley thuận tay trong Pickleball qua các bước cơ bản và dễ hiểu từ Huy Mê Pick. Bên cạnh đó là những lưu ý quan trọng và bài tập đơn giản giúp người mới nhập môn thực hiện cú đánh gọn gàng, ổn định, làm chủ khu vực bếp (Non-Volley Zone) và tạo lợi thế khi thi đấu.

