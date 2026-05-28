Lịch thi đấu pickleball hôm nay 28/5: Sophia Phương Anh ra quân tại Macau Open

PPA Asia Macau Open 2026 diễn ra từ 28/5 – 31/5 tại Macau (Trung Quốc). Đây là chặng đấu thứ 3 trong lịch trình 10 chặng đấu của mùa giải PPA Tour Asia 2026. Giải đấu có tổng tiền thưởng 70.000 USD cùng 500 điểm xếp hạng.

Theo lịch thi đấu ngày 28/5, PPA Asia Macau Open 2026 sẽ khởi tranh với các trận đấu vòng loại và các trận đấu vòng 1/32 nội dung đơn nam, đôi nam, đôi nam nữ. Nội dung đơn nữ và đôi nữ sẽ bắt đầu vào ngày 29/5 với các trận đấu vòng 1/16.

Tay vợt Sophia Phương Anh. (Ảnh: FBNV)

Các trận đấu vòng 1/32 nội dung đơn nam dự kiến bắt đầu từ 17h. Các trận đấu vòng 1/32 nội dung đôi nam dự kiến bắt đầu từ 18h. Các trận đấu vòng 1/32 nội dung đôi nam nữ dự kiến bắt đầu từ 19h. Đáng chú ý tại nội dung đôi nam nữ, Sophia Phương Anh sẽ cùng Willy Chung gặp cặp đôi vượt qua vòng loại.

Tại giải PPA Asia Macau Open 2026, Sophia Phương Anh chính là cái tên nổi bật nhất của pickleball Việt Nam trong bối cảnh nhiều tên tuổi nổi bật như Lý Hoàng Nam hay Trương Vinh Hiển không tham dự giải đấu.

Bên cạnh nội dung đôi nam nữ, Sophia Phương Anh sẽ tham dự nội dung đơn nữ và đánh cặp cùng Sophia Huỳnh Trần ở nội dung đôi nữ tại PPA Asia Macau Open 2026.