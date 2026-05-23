2 ngôi sao pickleball Việt Nam tạo nên vụ việc hy hữu ở Philippines

Thứ Bảy, 14:00, 23/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sự kiện hy hữu xảy ra ở giải pickleball Mindanao Open tại Philippines khi ban tổ chức phải chia đôi chức vô địch đơn nam do không thể giải quyết mâu thuẫn của Quang Dương và Phúc Huỳnh về loại bóng thi đấu ở trận chung kết.

Hai cái tên nổi bật trong làng pickleball Việt Nam là Quang Dương và Phúc Huỳnh đã tạo nên “kịch bản trong mơ” tại giải Mindanao Open khi đi tới trận chung kết nội dung đơn nam. Tuy nhiên, trận chung kết này đã không thể diễn ra vì một sự cố hy hữu và BTC phải đi tới quyết định để 2 tay vợt đồng vô địch.

2 tay vợt Phúc Huỳnh và Quang Dương. (Ảnh: PPL Philippine Pickleball League﻿)

Cụ thể, ban tổ chức giải đấu không có quy định chặt chẽ về loại bóng thi đấu mà sử dụng linh hoạt loại bóng 40 lỗ trong ngày thi đấu đầu tiên và 48 lỗ ở ngày thi đấu thứ hai. Lỗ hổng về quy định này khiến các bên liên quan không thể tìm được tiếng nói chung khi Quang Dương muốn sử dụng loại bóng 48 lỗ ở trận chung kết còn Phúc Huỳnh muốn sử dụng loại bóng 40 lỗ.

Do không có tay vợt nào chịu nhượng bộ và ban tổ chức có lỗ hổng trong quy định về dụng cụ thi đấu, thế nên quyết định được đưa ra là Quang Dương và Phúc Huỳnh đồng vô địch nội dung đơn nam giải Mindanao Open dù trận chung kết không diễn ra.

Sau sự cố hy hữu này, ban tổ chức giải Mindanao Open đã lên tiếng xin lỗi khán giả, cam kết nâng cao công tác tổ chức và đưa ra quy định sử dụng loại bóng 40 lỗ làm loại bóng tiêu chuẩn của giải đấu.

Hoàng Long/VOV.VN
Bảng xếp hạng pickleball mới nhất: Trương Vinh Hiển áp sát Lý Hoàng Nam
VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng pickleball thế giới mới nhất, Trương Vinh Hiển thăng tiến lên đứng thứ 16 thế giới và áp sát vị trí của Lý Hoàng Nam.

Trương Vinh Hiển vô địch giải pickleball PPA Asia Kuala Lumpur Open 2026
VOV.VN - Trương Vinh Hiển vô địch nội dung đơn nam giải pickleball PPA Asia Kuala Lumpur Open 2026 sau chiến thắng áp đảo ở trận chung kết.

Nhập môn Pickleball: Sửa lỗi Dink Slice Forehand cho người mới
VOV.VN - Hướng dẫn chỉnh sửa và hoàn thiện kỹ thuật Dink Slice Forehand trong pickleball cho người mới qua các bước đơn giản và dễ hiểu từ Huy Mê Pick. Bên cạnh đó là những lỗi sai phổ biến được phân tích chi tiết, giúp người chơi kiểm soát nhịp độ tự tin làm chủ khu vực bếp (Non-Volley Zone) khi thi đấu.

Quang Dương trở lại Mỹ thi đấu pickleball, PPA Tour có động thái đặc biệt
VOV.VN - Trang mạng xã hội của PPA Tour đăng tải đoạn clip giới thiệu về câu chuyện truyền cảm hứng của Quang Dương đúng thời điểm tay vợt này vừa trở lại Mỹ thi đấu pickleball.

Quang Dương lỗi hẹn chung kết APP Tour sau trải nghiệm trắc trở tại Mỹ
VOV.VN - Quang Dương lỗi hẹn với trận chung kết nội dung đôi nam nữ tại APP Sacramento Open 2026 sau khi trải qua nhiều trắc trở trong quá trình tham dự giải đấu pickleball tại Mỹ.

