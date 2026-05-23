2 ngôi sao pickleball Việt Nam tạo nên vụ việc hy hữu ở Philippines

Hai cái tên nổi bật trong làng pickleball Việt Nam là Quang Dương và Phúc Huỳnh đã tạo nên “kịch bản trong mơ” tại giải Mindanao Open khi đi tới trận chung kết nội dung đơn nam. Tuy nhiên, trận chung kết này đã không thể diễn ra vì một sự cố hy hữu và BTC phải đi tới quyết định để 2 tay vợt đồng vô địch.

2 tay vợt Phúc Huỳnh và Quang Dương. (Ảnh: PPL Philippine Pickleball League﻿)

Cụ thể, ban tổ chức giải đấu không có quy định chặt chẽ về loại bóng thi đấu mà sử dụng linh hoạt loại bóng 40 lỗ trong ngày thi đấu đầu tiên và 48 lỗ ở ngày thi đấu thứ hai. Lỗ hổng về quy định này khiến các bên liên quan không thể tìm được tiếng nói chung khi Quang Dương muốn sử dụng loại bóng 48 lỗ ở trận chung kết còn Phúc Huỳnh muốn sử dụng loại bóng 40 lỗ.

Do không có tay vợt nào chịu nhượng bộ và ban tổ chức có lỗ hổng trong quy định về dụng cụ thi đấu, thế nên quyết định được đưa ra là Quang Dương và Phúc Huỳnh đồng vô địch nội dung đơn nam giải Mindanao Open dù trận chung kết không diễn ra.

Sau sự cố hy hữu này, ban tổ chức giải Mindanao Open đã lên tiếng xin lỗi khán giả, cam kết nâng cao công tác tổ chức và đưa ra quy định sử dụng loại bóng 40 lỗ làm loại bóng tiêu chuẩn của giải đấu.