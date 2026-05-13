PPA Asia Kuala Lumpur Open 2026 diễn ra từ 13/5 – 17/5 tại Malaysia. Đây là chặng đấu thứ 2 trong lịch trình 10 chặng đấu của mùa giải PPA Tour Asia 2026. Giải đấu có tổng tiền thưởng 50.000 USD cùng 500 điểm xếp hạng.

Theo lịch thi đấu pickleball PPA Asia Kuala Lumpur Open 2026 hôm nay 13/5, giải đấu sẽ khởi tranh với các màn so tài ở vòng 1/32 nội dung đơn nam, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Nội dung đơn nữ sẽ bắt đầu vào ngày mai 14/5 với các trận đấu vòng 1/16.

Các trận đấu nội dung đơn nam sẽ bắt đầu từ 14h00 theo giờ Hà Nội. Các trận đấu nội dung đôi nữ sẽ bắt đầu từ 15h00. Các trận đấu nội dung đôi nam sẽ bắt đầu từ 16h00. Các trận đấu nội dung đôi nam nữ sẽ bắt đầu từ 17h00.

Đáng chú ý, Trương Vinh Hiển cùng Sophia Nhi Huỳnh sẽ đối đầu với cặp Athilla Miasara - Syabil Shah ở vòng 1/32 nội dung đôi nam nữ. Những người chiến thắng ở trận này sẽ chạm trán cặp hạt giống số 1 nội dung đôi nam nữ là Alix Trương – Tama Shimabukuro ở vòng 1/6.

Ngoài ra, tại nội dung đôi nam, cuộc đọ sức Colin Wong – Marco Leung sẽ xác định đối thủ của Trương Vinh Hiển còn cặp đấu Wil Shaffer – Julian Chow sẽ tìm ra đối thủ của Trịnh Linh Giang ở vòng 1/16. Tại PPA Asia Kuala Lumpur Open 2026, Trương Vinh Hiển được xếp hạng hạt giống số 1 còn Trịnh Linh Giang là hạt giống số 5 ở nội dung đơn nam.

