Lịch thi đấu U17 châu Á 2026 lượt trận 2: U17 Việt Nam so tài U17 Hàn Quốc

Theo lịch thi đấu U17 châu Á 2026, U17 Việt Nam sẽ đối đầu với U17 Hàn Quốc ở lượt trận thứ 2 bảng C. Ở trận ra quân, U17 Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước U17 Yemen nên đang đứng đầu bảng xếp hạng. Trong khi đó, U17 Hàn Quốc bất ngờ bị U17 UAE cầm hòa với tỉ số 1-1.

Ở cuộc đọ sức diễn ra vào lúc 23h ngày 10/5 tới đây, nếu U17 Việt Nam giành chiến thắng, thầy trò HLV Roland sẽ giành vé vào tứ kết, đồng thời đến với vòng chung kết U17 World Cup mà không cần quan tâm kết quả của các trận đấu còn lại.

Trong trường hợp có kết quả hòa, U17 Việt Nam vẫn chiếm ưu thế lớn khi sở hữu 4 điểm sau 2 trận. Khi đó, lượt trận cuối với U17 UAE sẽ có ý nghĩa rất quan trọng với đại diện Đông Nam Á.

Chia sẻ với các học trò trước trận đấu với U17 Hàn Quốc, HLV Roland nhắc nhở toàn đội cần nhanh chóng trở lại trạng thái tập trung. “Chúng ta đã thắng nhưng rõ ràng vẫn có thể làm tốt hơn nữa. Trận ra quân rất khó khăn nhưng những nỗ lực đã mang lại kết quả mong muốn. Bây giờ toàn đội cần bình tĩnh, phân tích lại trận đấu, nghỉ ngơi và hướng ngay tới các trận tiếp theo”.

Cũng theo lịch thi đấu U17 châu Á 2026, các đại diện của Đông Nam Á khác là U17 Indonesia gặp chủ nhà U17 Qatar, U17 Thái Lan gặp U17 Saudi Arabia và U17 Myanmar đọ sức với U17 Tajikistan.