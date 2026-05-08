中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

U17 Việt Nam ráo riết chuẩn bị cho trận đấu với U17 Hàn Quốc

Thứ Sáu, 08:55, 08/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau chiến thắng nghẹt thở ngày ra quân, thầy trò HLV Cristiano Roland lập tức trở lại sân tập tại Jeddah, dồn toàn lực cho trận “quyết đấu” với U17 Hàn Quốc tại bảng C VCK U17 châu Á 2026.

U17 Việt Nam giữ đôi chân trên mặt đất

Chiến thắng 1-0 trước U17 Yemen đã kích hoạt tinh thần hưng phấn cho toàn đội. Tuy nhiên, HLV Cristiano Roland yêu cầu các học trò nhanh chóng gạt bỏ niềm vui để tập trung cao độ. Ngay trong sáng 7/5, ban huấn luyện đã tổ chức mổ xẻ băng hình trận đấu cũ và phân tích chi tiết lối chơi của U17 Hàn Quốc nhằm xây dựng phương án tác chiến tối ưu.

Tại buổi tập chiều cùng ngày, nhà cầm quân người Brazil chia đội hình thành hai nhóm chuyên biệt: Nhóm trụ cột thực hiện các bài tập hồi phục chuyên sâu và giãn cơ để đảm bảo thể trạng. Trong khi đó, nhóm dự bị thì tăng cường cường độ tập thể lực và rèn luyện các mảng miếng chiến thuật.

u17 viet nam rao riet chuan bi cho tran dau voi u17 han quoc hinh anh 1
U17 Việt Nam tập luyện chuẩn bị cho trận đấu với U17 Hàn Quốc.

HLV Roland khẳng định mọi cầu thủ đều giữ vai trò quan trọng như nhau trong tính toán của ông. Ông kỳ vọng những nhân tố dự bị sẽ là “quân bài tẩy” tạo nên đột biến ở những thời điểm quyết định.

Trong buổi họp đội đầy cảm xúc sau trận thắng U17 Yemen, ông Roland dành lời khen ngợi cho tinh thần lăn xả của các cầu thủ nhưng cũng không quên đưa ra những lời nhắc nhở đắt giá. Ông nhấn mạnh: “Chúng ta đã thắng nhưng rõ ràng vẫn có thể làm tốt hơn nữa. Toàn đội cần bình tĩnh, nghỉ ngơi và hướng ngay tới thử thách tiếp theo”.

Chiến lược gia người Brazil đang truyền tải thông điệp về sự chuẩn bị kỹ lưỡng và niềm tin vào bản thân. Ông tin rằng sự chuẩn bị chu đáo sẽ thu hút được sự ủng hộ và cả may mắn trên sân cỏ.

u17 viet nam rao riet chuan bi cho tran dau voi u17 han quoc hinh anh 2

Trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Hàn Quốc sẽ diễn ra vào lúc 23h00 ngày 10/5 (giờ Việt Nam). Đây không chỉ là cuộc cạnh tranh tấm vé vào tứ kết mà còn là bước ngoặt quan trọng trong hành trình tìm kiếm suất tham dự FIFA U17 World Cup 2026 của bóng đá trẻ Việt Nam.

PV/VOV.VN
Tag: U17 Việt Nam U17 Hàn Quốc VCK U17 châu Á 2026 HLV Cristiano Roland
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bảng xếp hạng U17 nữ châu Á 2026 mới nhất: U17 Việt Nam vào tứ kết với ngôi nhì
Bảng xếp hạng U17 nữ châu Á 2026 mới nhất: U17 Việt Nam vào tứ kết với ngôi nhì

VOV.VN - Bảng xếp hạng U17 nữ châu Á 2026 mới nhất: U17 nữ Việt Nam vào tứ kết với ngôi nhì bảng A sau chiến thắng trước U17 nữ Myanmar với tỷ số 2-1 ở lượt trận cuối cùng.

Bảng xếp hạng U17 nữ châu Á 2026 mới nhất: U17 Việt Nam vào tứ kết với ngôi nhì

Bảng xếp hạng U17 nữ châu Á 2026 mới nhất: U17 Việt Nam vào tứ kết với ngôi nhì

VOV.VN - Bảng xếp hạng U17 nữ châu Á 2026 mới nhất: U17 nữ Việt Nam vào tứ kết với ngôi nhì bảng A sau chiến thắng trước U17 nữ Myanmar với tỷ số 2-1 ở lượt trận cuối cùng.

HLV U17 nữ Việt Nam hướng tới tấm vé dự World Cup
HLV U17 nữ Việt Nam hướng tới tấm vé dự World Cup

VOV.VN - HLV Masahiko Okiyama của U17 nữ Việt Nam hướng tới vòng tứ kết giải U17 nữ châu Á với sự tập trung cao nhất để cạnh tranh tấm vé dự U17 World Cup nữ.

HLV U17 nữ Việt Nam hướng tới tấm vé dự World Cup

HLV U17 nữ Việt Nam hướng tới tấm vé dự World Cup

VOV.VN - HLV Masahiko Okiyama của U17 nữ Việt Nam hướng tới vòng tứ kết giải U17 nữ châu Á với sự tập trung cao nhất để cạnh tranh tấm vé dự U17 World Cup nữ.

U17 nữ Việt Nam được thưởng lớn khi giành vé vào tứ kết giải châu Á
U17 nữ Việt Nam được thưởng lớn khi giành vé vào tứ kết giải châu Á

VOV.VN - U17 nữ Việt Nam nhận thưởng lớn từ VFF sau khi giành quyền vào thi đấu ở tứ kết giải châu Á.

U17 nữ Việt Nam được thưởng lớn khi giành vé vào tứ kết giải châu Á

U17 nữ Việt Nam được thưởng lớn khi giành vé vào tứ kết giải châu Á

VOV.VN - U17 nữ Việt Nam nhận thưởng lớn từ VFF sau khi giành quyền vào thi đấu ở tứ kết giải châu Á.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế