U17 Việt Nam ráo riết chuẩn bị cho trận đấu với U17 Hàn Quốc

U17 Việt Nam giữ đôi chân trên mặt đất

Chiến thắng 1-0 trước U17 Yemen đã kích hoạt tinh thần hưng phấn cho toàn đội. Tuy nhiên, HLV Cristiano Roland yêu cầu các học trò nhanh chóng gạt bỏ niềm vui để tập trung cao độ. Ngay trong sáng 7/5, ban huấn luyện đã tổ chức mổ xẻ băng hình trận đấu cũ và phân tích chi tiết lối chơi của U17 Hàn Quốc nhằm xây dựng phương án tác chiến tối ưu.

Tại buổi tập chiều cùng ngày, nhà cầm quân người Brazil chia đội hình thành hai nhóm chuyên biệt: Nhóm trụ cột thực hiện các bài tập hồi phục chuyên sâu và giãn cơ để đảm bảo thể trạng. Trong khi đó, nhóm dự bị thì tăng cường cường độ tập thể lực và rèn luyện các mảng miếng chiến thuật.

U17 Việt Nam tập luyện chuẩn bị cho trận đấu với U17 Hàn Quốc.

HLV Roland khẳng định mọi cầu thủ đều giữ vai trò quan trọng như nhau trong tính toán của ông. Ông kỳ vọng những nhân tố dự bị sẽ là “quân bài tẩy” tạo nên đột biến ở những thời điểm quyết định.

Trong buổi họp đội đầy cảm xúc sau trận thắng U17 Yemen, ông Roland dành lời khen ngợi cho tinh thần lăn xả của các cầu thủ nhưng cũng không quên đưa ra những lời nhắc nhở đắt giá. Ông nhấn mạnh: “Chúng ta đã thắng nhưng rõ ràng vẫn có thể làm tốt hơn nữa. Toàn đội cần bình tĩnh, nghỉ ngơi và hướng ngay tới thử thách tiếp theo”.

Chiến lược gia người Brazil đang truyền tải thông điệp về sự chuẩn bị kỹ lưỡng và niềm tin vào bản thân. Ông tin rằng sự chuẩn bị chu đáo sẽ thu hút được sự ủng hộ và cả may mắn trên sân cỏ.

Trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Hàn Quốc sẽ diễn ra vào lúc 23h00 ngày 10/5 (giờ Việt Nam). Đây không chỉ là cuộc cạnh tranh tấm vé vào tứ kết mà còn là bước ngoặt quan trọng trong hành trình tìm kiếm suất tham dự FIFA U17 World Cup 2026 của bóng đá trẻ Việt Nam.