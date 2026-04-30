Bóng đá Việt Nam sôi động trong dịp nghỉ lễ

Bóng đá Việt Nam trong dịp nghỉ lễ vẫn diễn ra rất sôi động với những trận đấu cả ở giải VĐQG cũng như giải châu Á. Tại V-League, cuộc đua vô địch cũng như trụ hạng đang đến giai đoạn quyết định với những trận đấu đáng chú ý ở vòng 21.

Màn so tài giữa Thể Công Viettel vs Ninh Bình là trận cầu đinh của vòng 21 V-League 2025/26.

Tâm điểm của vòng 21 V-League sẽ là màn chạm trán giữa Thể Công Viettel và Ninh Bình trên SVĐ Hàng Đẫy. Nếu không thể giành trọn 3 điểm, Thể Công Viettel gần như không còn cơ hội đua vô địch với CAHN.

Trong khi đó nếu giành chiến thắng, Ninh Bình hoàn toàn có thể cạnh tranh cho vị trí á quân vào cuối mùa, đồng nghĩa với cơ hội tham dự cúp C2 châu Á mùa sau. Khoảng cách về điểm số giữa hai đội đang là 5 điểm nên Ninh Bình hoàn toàn có cơ hội để vượt qua Thể Công Viettel vào cuối mùa.

Tại giải hạng Nhất quốc gia, đội đầu bảng Đồng Nai nhiều khả năng sẽ tiếp tục giành chiến thắng khi gặp Thanh niên TP.HCM, đội đang đứng cuối bảng trên sân nhà. Trong khi đó, đội nhì bảng Bắc Ninh sẽ có trận đấu khó khăn trên sân khách gặp ĐH Văn Hiến.

U17 nữ Việt Nam cũng có trận ra quân tại giải U17 nữ châu Á 2026 gặp U17 nữ Thái Lan diễn ra vào 15h30 ngày 1/5. Mục tiêu trước tiên của U17 nữ Việt Nam là vượt qua vòng bảng, sau đó là nỗ lực vào bán kết để giành vé dự U17 World Cup nữ 2026.

