Lịch thi đấu giải hạng Nhất Quốc gia: Đồng Nai vững vàng trên ngôi đầu bảng?

Lịch thi đấu giải hạng Nhất Quốc gia được người hâm mộ quan tâm khi Đồng Nai đang thể hiện phong độ ấn tượng trong cuộc đua vô địch. Hiện tại, Đồng Nai đang hơn đội đứng sau là Bắc Ninh khoảng cách 6 điểm, đồng thời có thể nới rộng khoảng cách sau vòng đấu này.

Đồng Nai có cơ hội củng cố ngôi đầu bảng.

Tại vòng 17, Đồng Nai được đánh giá có cơ hội rất lớn để giành trọn 3 điểm khi gặp đội đang đứng cuối bảng là Thanh Niên TP Hồ Chí Minh. Ở giai đoạn lượt đi, Thanh Niên TP.HCM từng để thua với tỉ số 2-4 khi gặp Đồng Nai trên sân nhà.

Với việc phải làm khách cùng phong độ đang không tốt, Thanh Niên TP.HCM rất khó để tạo nên bất ngờ trước Đồng Nai đang cần chiến thắng để củng cố vị trí dẫn đầu. Nếu đội nhì bảng Bắc Ninh không có được chiến thắng ở vòng đấu này, Đồng Nai sẽ tiến gần hơn đến ngôi vô địch cùng tấm vé thăng hạng V-League.

Ở vòng đấu này, Bắc Ninh sẽ gặp thử thách khi làm khách trên sân của ĐH Văn Hiến. Đây là thử thách không nhỏ bởi trong giai đoạn lượt đi, Bắc Ninh khi đá trên sân nhà từng thua ĐH Văn Hiến với tỉ số 0-2.

Lịch thi đấu vòng 17 giải hạng Nhất quốc gia:

1/5 16h00 ĐH Văn Hiến - Bắc Ninh

2/5 16h00 Long An - Quảng Ninh

2/5 19h15 Đồng Nai - Thanh Niên TP Hồ Chí Minh

3/5 16h00 Hồ Chí Minh City - Quy Nhơn United

3/5 16h00 Đồng Tháp - Trẻ PVF-CAND

3/5 17h00 Khánh Hòa - Phú Thọ

