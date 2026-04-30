Thể Công Viettel vs Ninh Bình: Tâm điểm từ những người trở lại

Thứ Năm, 11:00, 30/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trận đấu giữa Thể Công Viettel vs Ninh Bình được đánh giá là tâm điểm của vòng 21 V-League.

Vòng 21 V League chứng kiến cặp đấu đầy duyên nợ giữa Thể Công Viettel vs Ninh Bình, hai đội bóng đang nằm trong nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng. Màn so tài này vừa mang tính quyết định trong cuộc đua vô địch, vừa quyết định luôn cơ hội giành ngôi á quân, đồng nghĩa với tấm vé dự cúp C2 châu Á mùa sau.

Nếu không thắng trong trận đấu này, Thể Công Viettel nhiều khả năng sẽ bị CAHN tiếp tục kéo dãn khoảng cách điểm số. Điều đó sẽ khiến Thể Công Viettel gần như không còn cơ hội trong cuộc đua vô địch, chỉ có thể cạnh tranh vị trí á quân.

the cong viettel vs ninh binh tam diem tu nhung nguoi tro lai hinh anh 1
Đức Chiến và Hoàng Đức là hai nhân tố quan trọng của Ninh Bình (Ảnh: Như Đạt)

Ngược lại, Ninh Bình nếu giành chiến thắng sẽ áp sát vị trí nhì bảng của Thể Công Viettel khi kéo dãn khoảng cách xuống chỉ còn 2 điểm. Ninh Bình đang rất muốn đánh dấu vị thế trong bản đồ bóng đá Việt Nam nên việc giành ngôi á quân để tham dự cúp C2 châu Á mùa sau sẽ là lời khẳng định rõ ràng nhất.

Thú vị hơn, rất nhiều trụ cột của Ninh Bình thời điểm hiện tại là những cầu thủ trưởng thành từ màu áo Thể Công Viettel như Hoàng Đức, Đức Chiến hay Trương Tiến Anh. Một cái tên đáng chú ý là Geovane, nay là cầu thủ nhập tịch mang tên Tài Lộc cũng từng khoác áo Thể Công Viettel.

Do những ảnh hưởng của chấn thương, Hoàng Đức gần đây không đóng góp được nhiều cho Ninh Bình. Tuy nhiên ở trận đấu tới, Hoàng Đức có thể ra sân từ đầu trong ngày trở lại sân Hàng Đẫy để dẫn dắt lối chơi của Ninh Bình chạm trán đội bóng cũ.

Trong trận lượt đi, Đức Chiến là cầu thủ đã lập công vào lưới Thể Công Viettel để giúp Ninh Bình có được một điểm trên sân nhà. Liệu trong cuộc đối đầu sắp tới, những người cũ khi trở lại có tiếp tục trở thành tâm điểm quyết định trận đấu?

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

 

Như Đạt/VOV.VN
Tiến gần mốc 1000 bàn thắng, Ronaldo có cơ hội giành cú đúp danh hiệu

Arsenal hoà Atletico Madrid, HLV Arteta phản ứng với quyết định của trọng tài
Arsenal hoà Atletico Madrid, HLV Arteta phản ứng với quyết định của trọng tài

Bóng đá Việt Nam sôi động trong dịp nghỉ lễ
Bóng đá Việt Nam sôi động trong dịp nghỉ lễ

