Lịch thi đấu và trực tiếp ASEAN Cup 2026 hôm nay 4/8, giải đấu sẽ diễn ra lượt trận thứ 4 của bảng B. Ở lượt trận này, Malaysia sẽ là đội được nghỉ trong khi 4 đội còn lại của bảng đấu sẽ ra sân.

Ảnh: FAT.

Vào lúc 17h, Myanmar sẽ chạm trán Lào trên sân Thuwunna ở Yangon. Đây là trận đấu cuối cùng của Lào ở giải năm nay khi họ đã chắc chắn bị loại sau 3 trận toàn thua. Vì thế, thầy trò HLV Vladica Grujic sẽ hướng đến một màn chia tay đẹp cùng kết quả tích cực.

Trong khi đó, Myanmar vẫn còn cơ hội đi tiếp và một trận thắng trước Lào là nhiệm vụ mà thầy trò HLV Jørn Andersen hướng tới để tiếp tục duy trì cơ hội cạnh tranh vé vào bán kết.

Trận đấu còn lại trong ngày diễn ra lúc 20h trên sân New Clark City ở Philippines giữa đội chủ nhà và ĐT Thái Lan. Trận đấu này sẽ có ý nghĩa then chốt đến cuộc đua giành vé vào bán kết.

Lợi thế sân nhà là động lực để Philippines hướng tới kết quả khả quan trong khi một chiến thắng nữa sẽ gần như chắc chắn đảm bảo cho Thái Lan tấm vé vào vòng trong.