English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lịch thi đấu và trực tiếp ASEAN Cup 2026 hôm nay 4/8

Thứ Ba, 08:00, 04/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp ASEAN Cup 2026 hôm nay 4/8, những trận đấu tiếp theo của bảng B sẽ được tổ chức.

Lịch thi đấu và trực tiếp ASEAN Cup 2026 hôm nay 4/8, giải đấu sẽ diễn ra lượt trận thứ 4 của bảng B. Ở lượt trận này, Malaysia sẽ là đội được nghỉ trong khi 4 đội còn lại của bảng đấu sẽ ra sân.

lich thi dau va truc tiep asean cup 2026 hom nay 4 8 hinh anh 1
Ảnh: FAT. 

Vào lúc 17h, Myanmar sẽ chạm trán Lào trên sân Thuwunna ở Yangon. Đây là trận đấu cuối cùng của Lào ở giải năm nay khi họ đã chắc chắn bị loại sau 3 trận toàn thua. Vì thế, thầy trò HLV Vladica Grujic sẽ hướng đến một màn chia tay đẹp cùng kết quả tích cực.

Trong khi đó, Myanmar vẫn còn cơ hội đi tiếp và một trận thắng trước Lào là nhiệm vụ mà thầy trò HLV Jørn Andersen hướng tới để tiếp tục duy trì cơ hội cạnh tranh vé vào bán kết.

Trận đấu còn lại trong ngày diễn ra lúc 20h trên sân New Clark City ở Philippines giữa đội chủ nhà và ĐT Thái Lan. Trận đấu này sẽ có ý nghĩa then chốt đến cuộc đua giành vé vào bán kết.

Lợi thế sân nhà là động lực để Philippines hướng tới kết quả khả quan trong khi một chiến thắng nữa sẽ gần như chắc chắn đảm bảo cho Thái Lan tấm vé vào vòng trong.

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Kết quả ASEAN Cup 2026 hôm nay 3/8: Campuchia thắng đậm trước khi gặp Việt Nam
Kết quả ASEAN Cup 2026 hôm nay 3/8: Campuchia thắng đậm trước khi gặp Việt Nam

VOV.VN - Kết quả ASEAN Cup 2026 hôm nay 3/8, Campuchia thắng đậm Timor Leste với tỉ số 3-0 để tạo đà tâm lý thuận lợi trước trận gặp Việt Nam ở Mỹ Đình.

Kết quả ASEAN Cup 2026 hôm nay 3/8: Campuchia thắng đậm trước khi gặp Việt Nam

Kết quả ASEAN Cup 2026 hôm nay 3/8: Campuchia thắng đậm trước khi gặp Việt Nam

VOV.VN - Kết quả ASEAN Cup 2026 hôm nay 3/8, Campuchia thắng đậm Timor Leste với tỉ số 3-0 để tạo đà tâm lý thuận lợi trước trận gặp Việt Nam ở Mỹ Đình.

Hyundai tung ưu đãi khủng tới 220 triệu đồng tiếp lửa ASEAN Hyundai Cup 2026
Hyundai tung ưu đãi khủng tới 220 triệu đồng tiếp lửa ASEAN Hyundai Cup 2026

VOV.VN - Nhằm tiếp lửa cho giải đấu ASEAN Hyundai Cup 2026, Hyundai Thành Công triển khai chương trình ưu đãi xe Hyundai cực khủng trong tháng 8/2026 với tổng giá trị lên tới 220 triệu đồng. Đồng thời, hãng cũng chính thức lộ diện bộ đôi Hyundai Tucson Hybrid và Palisade Hybrid hoàn toàn mới tại Việt Nam.

Hyundai tung ưu đãi khủng tới 220 triệu đồng tiếp lửa ASEAN Hyundai Cup 2026

Hyundai tung ưu đãi khủng tới 220 triệu đồng tiếp lửa ASEAN Hyundai Cup 2026

VOV.VN - Nhằm tiếp lửa cho giải đấu ASEAN Hyundai Cup 2026, Hyundai Thành Công triển khai chương trình ưu đãi xe Hyundai cực khủng trong tháng 8/2026 với tổng giá trị lên tới 220 triệu đồng. Đồng thời, hãng cũng chính thức lộ diện bộ đôi Hyundai Tucson Hybrid và Palisade Hybrid hoàn toàn mới tại Việt Nam.

Kết quả ASEAN Cup 2026 hôm nay 3-8: ĐT Việt Nam thắng 3 sao trên sân Indonesia
Kết quả ASEAN Cup 2026 hôm nay 3-8: ĐT Việt Nam thắng 3 sao trên sân Indonesia

VOV.VN - Kết quả ASEAN Cup 2026 hôm nay 3-8: ĐT Việt Nam thắng 3 sao trên sân Indonesia.

Kết quả ASEAN Cup 2026 hôm nay 3-8: ĐT Việt Nam thắng 3 sao trên sân Indonesia

Kết quả ASEAN Cup 2026 hôm nay 3-8: ĐT Việt Nam thắng 3 sao trên sân Indonesia

VOV.VN - Kết quả ASEAN Cup 2026 hôm nay 3-8: ĐT Việt Nam thắng 3 sao trên sân Indonesia.

Link xem trực tiếp ĐT Indonesia vs ĐT Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 hôm nay 3/8
Link xem trực tiếp ĐT Indonesia vs ĐT Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 hôm nay 3/8

VOV.VN - Cập nhật link xem trực tiếp ĐT Indonesia vs ĐT Việt Nam vòng bảng ASEAN Cup 2026 diễn ra vào lúc 20h30 hôm nay 3/8.

Link xem trực tiếp ĐT Indonesia vs ĐT Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 hôm nay 3/8

Link xem trực tiếp ĐT Indonesia vs ĐT Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 hôm nay 3/8

VOV.VN - Cập nhật link xem trực tiếp ĐT Indonesia vs ĐT Việt Nam vòng bảng ASEAN Cup 2026 diễn ra vào lúc 20h30 hôm nay 3/8.

Indonesia quyết tâm gieo sầu cho đội tuyển Việt Nam ở ASEAN Cup 2026
Indonesia quyết tâm gieo sầu cho đội tuyển Việt Nam ở ASEAN Cup 2026

VOV.VN - Trận đấu giữa Indonesia và Việt Nam diễn ra vào lúc 20h30 tối nay trên sân Pakansari. Cả đội tuyển Việt Nam và Indonesia đều thể hiện quyết tâm giành chiến thắng trong trận đấu được đánh giá là "chung kết sớm" của giải ASEAN Cup 2026.

Indonesia quyết tâm gieo sầu cho đội tuyển Việt Nam ở ASEAN Cup 2026

Indonesia quyết tâm gieo sầu cho đội tuyển Việt Nam ở ASEAN Cup 2026

VOV.VN - Trận đấu giữa Indonesia và Việt Nam diễn ra vào lúc 20h30 tối nay trên sân Pakansari. Cả đội tuyển Việt Nam và Indonesia đều thể hiện quyết tâm giành chiến thắng trong trận đấu được đánh giá là "chung kết sớm" của giải ASEAN Cup 2026.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế