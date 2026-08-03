Hyundai tung ưu đãi khủng tới 220 triệu đồng tiếp lửa ASEAN Hyundai Cup 2026

Trong tháng 8/2026, Hyundai Thành Công triển khai chương trình ưu đãi xe Hyundai “Tiếp lửa tự hào cùng Hyundai Cup 2026” dành cho khách hàng mua xe với giá trị ưu đãi cao nhất lên tới 220 triệu đồng.

Trong vai trò là nhà tài trợ chính thức của giải đấu hàng đầu khu vực - ASEAN Hyundai Cup 2026, thương hiệu Hyundai đã góp phần đem tới cho người hâm mộ những trận cầu thăng hoa mang đậm màu cờ sắc áo, góp phần lan tỏa tinh thần kết nối, khát vọng chinh phục và bứt phá, đúng như triết lý theo đuổi của thương hiệu Hyundai trên toàn cầu cũng như tại Việt Nam.

Chương trình ưu đãi xe Hyundai “Tiếp lửa tự hào cùng Hyundai Cup 2026” dành cho khách hàng mua xe với giá trị ưu đãi cao nhất lên tới 220 triệu đồng

Song song với hoạt động thể thao, Hyundai Thành Công đem đến cho khách hàng niềm vui kép với chương trình ưu đãi cho xe Hyundai, giúp khách hàng được hưởng lợi tương đương từ 50 tới 220 triệu đồng.

Theo chương trình, khách hàng ký hợp đồng và hoàn tất giao dịch trong tháng 8/2026 sẽ được áp dụng các chính sách:

Mức ưu đãi xe Hyundai chi tiết cho các dòng xe.

Ngoài các mẫu xe quen thuộc, Hyundai Thành Công vừa giới thiệu hai mẫu xe Hyundai Tucson Hybrid và Hyundai Palisade Hybrid tại sự kiện rước cúp dành cho người hâm mộ và các trận đấu trên sân Mỹ Đình.

Hyundai Tucson Hybrid dự kiến có mức giá dưới 999 triệu đồng và sẽ được bàn giao tới khách hàng từ tháng 9/2026. Trong khi đó, Hyundai Palisade Hybrid dự kiến có giá từ 1,5 - 1,7 tỷ đồng và sẽ bắt đầu bàn giao từ tháng 10/2026. Với việc mở rộng danh mục sản phẩm Hybrid, Hyundai Thành Công Việt Nam kỳ vọng hai mẫu xe sẽ trở thành những sản phẩm chiến lược, mang đến cho khách hàng thêm lựa chọn về công nghệ điện hóa với khả năng vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu và nâng tầm trải nghiệm lái.