Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 17/9, ĐT Việt Nam sẽ có trận đấu thứ hai tại ASIAD 2026. Đối thủ của thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ là Hong Kong (Trung Quốc). Màn so tài này sẽ diễn ra lúc 14h tại nhà thi đấu Park Arena Komaki.

Ảnh: AINAGOC.

Trong ngày ra quân, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đã giành chiến thắng 3-0 trước Qatar. Do đó nếu tiếp tục thắng Hong Kong (Trung Quốc) hôm nay, Thanh Thúy và các đồng đội sẽ sớm giành vé vào tứ kết. Trước đó, vào lúc 11h, Hàn Quốc sẽ gặp Qatar trong trận đấu còn lại của bảng D.

Vào khung 11h còn có trận Kazakhstan đối đầu Philippines trong khi cùng ra sân vào lúc 14h giống ĐT Việt Nam còn có 2 đội Đài Bắc Trung Hoa và Mông Cổ.

Các trận đấu muộn nhất trong ngày diễn ra ở 2 khung giờ 17h và 17h20. Vào lúc 17h, Kyrgyzstan sẽ đối đầu Thái Lan trong khi sau đó 20 phút sẽ là màn so tài giữa Indonesia và Nepal.

Tại môn bóng chuyền nữ ASIAD 2026, 14 đội tuyển được chia thành 4 bảng và thi đấu vòng tròn một lượt tại vòng bảng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào tứ kết.

Từ vòng tứ kết, các đội tiếp tục thi đấu theo thể thức loại trực tiếp để xác định những đội vào bán kết và chung kết. Các trận đấu cuối cùng sẽ quyết định thứ hạng và chủ nhân những tấm huy chương tại ASIAD 2026.