Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 15/9, giải bóng chuyền nữ châu Mỹ (Pan-American Volleyball Cup) 2026 sẽ tiếp tục tranh tài tại Leon (Mexico). Tham dự giải đấu này có các đội bóng của khu vực Bắc Mỹ và một số đội khách mời đến từ Nam Mỹ.

Ảnh: NORCECA.

Canada, Costa Rica, Cuba, Cộng hòa Dominica, Guatemala, Mexico, Nicaragua, Puerto Rico, Mỹ và Venezuela là các đội sẽ tham dự giải năm nay. Giải đấu này được xem như vòng loại cho môn bóng chuyền nữ của Đại hội thể thao toàn châu Mỹ năm 2027.

Trong ngày thi đấu hôm nay (15/9 theo giờ địa phương), sẽ có 4 cặp đấu được tổ chức là: Mỹ vs Guatemala (3h 16/9 giờ Việt Nam), Cuba vs Costa Rica (5h 16/9), Canada vs Nicaragua (7h 16/9) và Cộng hòa Dominica vs Puerto Rico (9h 16/9).

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 15/9, giải bóng chuyền U23 Quốc gia 2026 tiếp tục những trận đấu tiếp theo của vòng đấu bảng.

Tất cả các trận đấu đều được tổ chức ở nhà thi đấu Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi. Ở khung 14h, Bắc Ninh sẽ đối đầu Hóa chất Đức Giang trong khi khung 18h là trận đấu giữa hai đội Thái Nguyên và Quảng Ninh.