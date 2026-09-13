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Lịch thi đấu bóng chuyền nữ Việt Nam tại ASIAD 2026

Chủ Nhật, 11:00, 13/09/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu bóng chuyền nữ Việt Nam tại ASIAD 2026, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nằm ở bảng D cùng Hàn Quốc, Hongkong (Trung Quốc) và Qatar, với mục tiêu giành quyền vào tứ kết.

Môn bóng chuyền nữ trong nhà tại ASIAD 2026 diễn ra từ ngày 16/9 đến 22/9, quy tụ 14 đội tuyển châu Á. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nằm ở bảng D cùng Hàn Quốc, Hongkong (Trung Quốc) và Qatar.

Lịch thi đấu của bóng chuyền Việt Nam tại ASIAD 2026

Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam rơi vào bảng D cùng Hàn Quốc, Hongkong (Trung Quốc) và Qatar. Trong đó, Hàn Quốc được đánh giá là đối thủ đáng gờm với kinh nghiệm và thành tích tại các giải đấu lớn của châu lục.

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Lịch thi đấu bóng chuyền nữ Việt Nam tại vòng bảng ASIAD 2026.

Theo lịch thi đấu bóng chuyền nữ Việt Nam tại ASIAD 2026, Thanh Thùy cùng đồng đội sẽ lần lượt gặp Qatar vào lúc 11h ngày 16/9. Tiếp đó, bóng chuyền nữ Việt Nam gặp Hong Kong (Trung Quốc) vào lúc 14h ngày 17/9 và gặp Hàn Quốc vào lúc 14h ngày 18/9.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng để giành quyền vào tứ kết. Thanh Thúy và các đồng đội được kỳ vọng phát huy phong độ, qua đó hướng tới thành tích tốt tại ASIAD 2026.

Các bảng đấu còn lại gồm bảng A với chủ nhà Nhật Bản, Indonesia và Nepal. Bảng B quy tụ Trung Quốc, Kazakhstan và Philippines. Bảng C có Thái Lan, Đài Bắc Trung Hoa, Kyrgyzstan và Mông Cổ.

Thể thức thi đấu bóng chuyền nữ ASIAD 2026

14 đội tuyển được chia thành 4 bảng và thi đấu vòng tròn một lượt tại vòng bảng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào tứ kết.

Từ vòng tứ kết, các đội tiếp tục thi đấu theo thể thức loại trực tiếp để xác định những đội vào bán kết và chung kết. Các trận đấu cuối cùng sẽ quyết định thứ hạng và chủ nhân những tấm huy chương tại ASIAD 2026.

Các đội không giành quyền vào tứ kết tiếp tục thi đấu phân hạng để xác định thứ tự chung cuộc. Với lực lượng giàu kinh nghiệm cùng sự tiến bộ trong những năm gần đây, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam được kỳ vọng tạo dấu ấn tại ASIAD 2026, đặc biệt trong cuộc cạnh tranh với Hàn Quốc ở bảng D.

Yến Hoàng/VOV.VN
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