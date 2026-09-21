Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 21/9, ĐT Việt Nam sẽ thi đấu trận tiếp theo tại ASIAD 2026 với đối thủ là Indonesia, Màn so tài sẽ diễn ra tại nhà thi đấu Okazaki Chuo Sogo Park lúc 11h.

Ảnh: AIGNOC.

Đây là trận đấu phân hạng 5-8. Nếu thắng, ĐT Việt Nam sẽ bước vào trận tranh hạng 5 trong khi nếu thua, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ phải thi đấu trận tranh hạng 7.

Sau những gì 2 đội đã thể hiện từ đầu giải, ĐT Việt Nam được đánh giá cao hơn và nếu thi đấu đúng sức, chiến thắng sẽ thuộc về Thanh Thúy và các đồng đội.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 21/9, 2 đội Kazakhstan và Đài Bắc Trung Hoa cũng sẽ đánh trận phân hạng 5-8 vào lúc 11h. Bên cạnh đó, các đội Nepal, Hong Kong (Trung Quốc), Philippines và Mông Cổ sẽ thi đấu loạt phân hạng 9-12. Nepal gặp Hong Kong (Trung Quốc) lúc 14h và Philippines đấu Mông Cổ lúc 17h.

Ngoài ra, 2 trận bán kết cũng sẽ tranh tài trong ngày hôm nay. Hàn Quốc gặp Nhật Bản lúc 17h20 trong khi Thái Lan đấu Trung Quốc lúc 14h.