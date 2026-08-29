Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 29/8, giải vô địch châu Á 2026 bước vào những trận đấu then chốt để xác định những vị trí chung cuộc.

Ảnh: FIVB.

Trong ngày hôm nay, sẽ có 2 trận đấu được diễn ra tại Thiên Tân (Trung Quốc). Đội chủ nhà Trung Quốc sẽ đối đầu với Iran trong màn so tài diễn ra lúc 19h.

Đây là cuộc tái đấu giữa 2 đội đã gặp nhau ở trận đấu tại vòng bảng. Khi đó, ĐT Trung Quốc được đánh giá cao hơn đã giành chiến thắng 3-0 (25–14, 25–23, 25–14). Lần này, đội chủ nhà vẫn được xem là đội vượt trội và sẽ không có gì ngạc nhiên nếu các cô gái Trung Quốc giành chiến thắng để tiến vào chung kết.

Trước đó vào lúc 16h15 sẽ là trận bán kết 1 giữa Nhật Bản và Thái Lan. Màn đối đầu này được đánh giá cân tài cân sức hơn rất nhiều. Nhật Bản được nhận định nhỉnh hơn nhưng Thái Lan đang có sự tự tin lớn và sẵn sàng cho một trận đấu sòng phẳng.

Giải bóng chuyền nữ châu Á 2026 có tổng cộng 12 đội tranh tài. Theo điều lệ, 3 đội dẫn đấu giải sẽ giành quyền dự World Cup bóng chuyền nữ 2027. Đội vô địch sẽ có vé dự Olympic Los Angeles 2028. Như vậy, 2 đội thắng ở các trận bán kết hôm nay sẽ có vé dự World Cup bóng chuyền nữ 2027.