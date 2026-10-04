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Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 4/10

Chủ Nhật, 08:00, 04/10/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 4/10, những trận đấu tiếp theo của giải VĐQG tại Thổ Nhĩ Kỳ và Italia.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 28/9, mùa giải các CLB của những quốc gia hàng đầu tiếp diễn những vòng đấu đầu tiên. Ở Thổ Nhĩ Kỳ, một trong những nơi có nền bóng chuyền nữ phát triển nhất thế giới, vòng 1 giải VĐQG sẽ diễn ra 5 trận đấu trong ngày hôm nay.

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CLB bóng chuyền nữ Fenerbahce. (Ảnh: CEV). 

Vào khung 17h, Fenerbahce gặp Manissa. Lúc 18h là trận Kuzeyboru gặp Afyon Bld Yuntas. Aras Kargo đấu Zeren Spor lúc 20h. Cùng giờ là trận Ilbank gặp Goztepe. Khung 23h là trận THY đấu Galatasaray.

Tham dự giải VĐQG bóng chuyền nữ của Thổ Nhĩ Kỳ có 14 đội. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn 2 lượt (26 vòng đấu), sau đó dựa theo thứ hạng để có những trận đấu play-off xác định đội vô địch cũng như thứ hạng chung cuộc.

Đội vô địch của giải sẽ có cơ hội cạnh tranh ở Cúp bóng chuyền châu Âu dành cho các CLB nữ. Năm ngoái, đội giành danh hiệu vô địch là Vakıfbank, đội bóng mạnh nhất Thổ Nhĩ Kỳ hiện tại với nhiều ngôi sao của bóng chuyền nữ Thổ Nhĩ Kỳ cũng như thế giới.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 4/10, giải VĐQG bóng chuyền nữ của Italia cũng diễn ra 6 trận của vòng 1. 2 trận đáng chú ý nhất là Scandicci gặp Chieri 76 lúc 21h và Imoco đấu Cuneo lúc 22h.

PV/VOV.VN
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