Trực tiếp U23 Hàn Quốc 1-0 U23 Nhật Bản: Bàn mở tỉ số đầy bất ngờ

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Trận chung kết bóng đá nam ASIAD 2026 sẽ là màn so tài giữa U23 Nhật Bản và U23 Hàn Quốc, hai đội có màn trình diễn thuyết phục bậc nhất tại Đại hội lần này. U23 Hàn Quốc giữ thành tích toàn thắng trong thời gian thi đấu chính thức từ vòng bảng cho đến bán kết, qua đó ghi tên vào trận đấu cuối cùng.

Trong khi đó, U23 Nhật Bản vừa trải qua trận bán kết nhọc nhằn khi vượt qua U23 Uzbekistan trên loạt luân lưu. Điều đó khiến trận đấu giữa U23 Nhật Bản và U23 Hàn Quốc được đánh giá sẽ rất kịch tính.

Đây cũng là lần gặp nhau thứ ba ở chung kết giữa hai nền bóng đá trong ba kỳ ASIAD gần nhất. Trong hai trận chung kết trước đó tại ASIAD 2018 và 2022, U23 Hàn Quốc đều giành chiến thắng với tỉ số 2-1. Liệu khi có lợi thế sân nhà tại ASIAD 2026, U23 Nhật Bản có thể giành chiến thắng?