Trực tiếp U23 Hàn Quốc 1-0 U23 Nhật Bản: Bàn mở tỉ số đầy bất ngờ
VOV.VN - Trực tiếp U23 Hàn Quốc vs U23 Nhật Bản diễn ra vào 17h30 ngày 3/10 trong khuôn khổ trận chung kết bóng đá nam ASIAD 2026.
Trực tiếp U23 Hàn Quốc vs U23 Nhật Bản diễn ra vào 17h30 ngày 3/10 trong khuôn khổ trận chung kết bóng đá nam ASIAD 2026.
79': Bóng đập cột dọc! Ishii tung ra cú sút hiểm hóc khiến thủ thành U23 Hàn Quốc không thể cản phá nhưng bóng lại đập trúng cột dọc bật ra.
72': Không được! Yumeki Yokoyama đi bóng từ cánh trái theo hướng tấn công vào vòng cấm rồi dứt điểm góc gần nhưng thủ môn U23 Hàn Quốc đã chọn vị trí từ trước để bắt gọn bóng.
70': Bỏ lỡ đáng tiếc! Bae Junho đi bóng từ trung lộ rồi chọc khe cho Lee Youngjun đứng ở vị trí trống trải trong vòng cấm. Tuy nhiên, đường chuyền hơi mạnh khiến Lee Youngjun không thể tiếp bóng, tạo điều kiện cho thủ thành U23 Nhật Bản băng ra bắt gọn.
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69': Nguy hiểm! Bae Junho có pha dứt điểm góc hẹp trong vòng cấm nhưng thủ thành Rui Araki đã kịp thời khép góc.
66': Không được! Sau bàn thua, U23 Nhật Bản liên tiếp hãm thành để tìm kiếm bàn gỡ nhưng các cầu thủ U23 Hàn Quốc đã chơi tập trung để giải nguy.
61': VÀOOOOOOO !!!!! Từ nỗ lực đi bóng ở biên phải, Yang Minhyeok căng ngang vào trong và thủ thành Rui Araki băng ra đẩy hụt bóng. Eom Jisung xử lý bóng gọn gàng trong vòng cấm rồi giả sút bằng chân phải để khiến cầu thủ phòng ngự U23 Nhật Bản lỡ đà, sau đó tung ra cú sút căng bằng chân trái ghi bàn. Tỉ số của trận đấu là U23 Hàn Quốc 1-0 U23 Nhật Bản. Từ tinhg
57': Không vào! Vẫn từ tình huống phá bóng thiếu an toàn của hàng thủ U23 Hàn Quốc, Rion Ichihara bật cao đánh đầu cận thành khi thủ thành đối phương đã băng ra bỏ trống khung thành, tuy nhiên bóng lại đi vọt xà ngang đầy đáng tiếc.
55': Không vào! Từ tình huống bóng lập bập trong vòng cấm, Yumeki Yokoyama có một nhịp khống chế bóng để loại bỏ cầu thủ phòng ngự U23 Hàn Quốc nhưng khi góc sút khá rộng, cầu thủ này lại sút vào góc gần nhưng thiếu chính xác.
52': Không được! U23 Nhật Bản thực hiện tình huống phối hợp tấn công hay ở trung lộ nhưng đường chuyền xẻ nách cuối cùng lại thiếu chính xác, bóng trôi đi hết đường biên ngang.
48': Nguy hiểm! Fukunaga qua người rồi đi bóng từ cánh phải theo hướng tấn công vào vòng cấm, sau đó dứt điểm sệt chéo góc về cột hai nhưng bóng đi chệch khung thành.
Hiệp hai bắt đầu!
Hiệp một kết thúc! Tỉ số của trận đấu đang là U23 Hàn Quốc 0-0 U23 Nhật Bản.
43': Không được! Fukunaga nỗ lực đi bóng vào vòng cấm để dứt điểm nhưng cầu thủ U23 Hàn Quốc đã kịp thời ngăn chặn.
38': Không vào! Nhận đường bóng trả ngược của đồng đội, Fukunaga xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm sệt chéo góc về cột xa, bóng đập chân cầu thủ U23 Hàn Quốc rồi đi chệch cột dọc đầy nguy hiểm.
33': Không được! U23 Nhật Bản có tình huống hãm thành nhưng không thể dứt điểm do U23 Hàn Quốc đã nhanh chóng dâng lên gây áp lực.
28': Thay người! U23 Nhật Bản có sự thay đổi bất đắc dĩ khi Nwadike Uche phải rời sân do chấn thương, Yuya Fukunaga vào thay thế.
24': Trận đấu tạm dừng! Các cầu thủ U23 Nhật Bản đá bóng khỏi sân khi Nwadike Uche bị đau phải nằm sân sau một pha va chạm với cầu thủ U23 Hàn Quốc.
19': Trận đấu nóng dần lên! Từ tình huống va chạm của Kim Jisoo với Nwadike Uche, cầu thủ hai đội xảy ra tranh cãi nhưng trọng tài đã kịp thời can ngăn không để tình huống đi xa hơn.
14': Không được! U23 Hàn Quốc liên tục có những tình huống hãm thành nhưng không thể tung ra cú dứt điểm nào do U23 Nhật Bản đã chơi tập trung để khoá mọi góc sút.
9': Không vào! Từ tình huống đá phạt góc, bóng được treo về cột xa để Okabe Tariqkanihayato bật cao đánh đầu, bóng đập vào người cầu thủ U23 Hàn Quốc rồi đi vọt sát xà ngang đầy nguy hiểm.
6': Không vào! Từ tình huống giành bóng ở giữa sân, Eom Ji Sung đi bóng solo xộc thẳng vào vòng cấm rồi tung ra cú dứt điểm nhưng bị mất trụ khiến bóng đi vọt xà ngang.
5': Quyết liệt! Trong thời gian đầu trận, cả hai đội đều sẵn sàng gây áp lực ngay trên phần sân đối thủ nhằm mở ra cơ hội ghi bàn.
Trận đấu bắt đầu!
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