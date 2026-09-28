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Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 28/9

Thứ Hai, 08:00, 28/09/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 28/9 với những trận đấu đầu tiên của Cúp Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 27/9, mùa giải các CLB của những quốc gia hàng đầu đã trở lại. Ở Thổ Nhĩ Kỳ, một trong những nơi có nền bóng chuyền nữ phát triển nhất thế giới, Cúp Quốc gia sẽ diễn ra những trận đấu tiếp theo của vòng loại.

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Ảnh: CLB Aras Kargo.

Trong ngày hôm nay, sẽ có 3 trận đấu được diễn ra, lúc 20h là trận Manisa gặp Thy. Ở khung 23h sẽ có 2 trận: Afyon Bld Yuntas đấu  Nilufer Bld và Ilbank gặp Aras Kargo.

Tham dự giải Cúp Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ năm nay có tổng cộng 14 đội, 5 đội được vào thẳng tứ kết gồm VakıfBank, Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı Peron İstanbul, Zeren Spor, Galatasaray. 9 đội còn lại được chia thành 3 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt chọn ra 3 đội nhất bảng giành quyền vào tứ kết.

Đội vô địch của giải sẽ có cơ hội cạnh tranh ở Cúp bóng chuyền châu Âu dành cho các CLB nữ. Năm ngoái, đội giành danh hiệu vô địch là Vakıfbank, đội bóng mạnh nhất Thổ Nhĩ Kỳ hiện tại với nhiều ngôi sao của bóng chuyền nữ Thổ Nhĩ Kỳ cũng như thế giới.

Trong quá khứ, chủ công Trần Thị Thanh Thúy của Việt Nam từng có thời gian ngắn thì đấu cho Kuzeyboru của Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2024.

PV/VOV.VN
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