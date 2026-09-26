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Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nam ASIAD 2026

Thứ Bảy, 08:54, 26/09/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nam ASIAD 2026, ĐT Việt Nam sẽ chính thức khởi đầu hành trình với trận đấu đầu tiên vào ngày 27/9.

Môn bóng chuyền nam ASIAD 2026 quy tụ 16 đội tuyển, được chia thành 4 bảng đấu. Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam nằm ở bảng C cùng Qatar, Ấn Độ và Hong Kong (Trung Quốc). Đây được xem là bảng đấu có tính cạnh tranh cao, nhưng cũng mở ra cơ hội để Việt Nam hướng tới mục tiêu tiến sâu.

lich thi dau va truc tiep bong chuyen nam asiad 2026 hinh anh 1
Ảnh: SAVA. 

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu chiến dịch bằng trận gặp Ấn Độ vào ngày 27/9. Sau đó một ngày, thầy trò HLV Federico Rampazzo tiếp tục đối đầu Qatar, trước khi khép lại vòng bảng bằng cuộc chạm trán Hong Kong (Trung Quốc) vào ngày 29/9.

Các trận đấu tại vòng bảng sẽ có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định thứ hạng và tấm vé vào vòng đấu loại trực tiếp. Việt Nam cần thi đấu ổn định, đặc biệt trong những trận đấu then chốt để tạo lợi thế tại bảng C.

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Ảnh: Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam. 

Sau vòng bảng, vòng tứ kết tranh huy chương sẽ diễn ra ngày 1/10. Các trận bán kết tổ chức ngày 2/10, trước khi hai trận đấu cuối cùng quyết định huy chương đồng và huy chương vàng diễn ra ngày 3/10.

Sau thành công ở SEA V.Cup chặng 2, ĐT bóng chuyền nam Việt Nam đang rất tự tin sẽ có thể tạo được cột mốc đặc biệt ở kỳ ASIAD năm nay.

PV/VOV.VN
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