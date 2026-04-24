Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 24/4, các giải VĐQG hàng đầu châu Âu tiếp tục diễn ra những trận đấu tiếp theo. Tại Ngoại hạng Anh, trận đấu sớm vòng 34 diễn ra giữa Sunderland và Nottingham Forest. Màn so tài này diễn ra lúc 2h rạng sáng 25/4 theo giờ Việt Nam.

Đây là trận đấu rất quan trọng với Nottingham Forest khi đội bóng này rất cần chiến thắng để có thể tiếp tục củng cố vị thế trong cuộc đua trụ hạng.

Với Sunderland, đội bóng này gần như đã chắc chắn trụ hạng và hiện tại chỉ còn hy vọng mong manh trong cuộc cạnh tranh vé dự Cúp châu Âu mùa giải sau. Trận đấu sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng của Truyền hình FPT Play,

Trong khi đó tại giải VĐQG Tây Ban Nha (La Liga), Real Madrid sẽ có màn đọ sức với Real Betis trên sân khách lúc 2h rạng sáng 25/4. Thầy trò HLV Arbeloa không có nhiệm vụ nào khác là giành ba điểm để tiếp tục nuôi hy vọng vô địch. Nếu không thắng vòng này, Mbappe và các đồng đội sẽ gần như chấp nhận để Barca sớm bước lên ngôi vô địch.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 24/4, Bundesliga có trận đấu Leipzig vs Union Berlin (1h30 ngày 25/4). Ở Serie A có trận Napoli vs Cremonese (1h45 ngày 25/4) trong khi Ligue 1 có màn đọ sức Brest vs Lens (1h45 ngày 25/4).