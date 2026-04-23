Lịch thi đấu và trực tiếp bán kết FA Cup 2025/2026: Man City chạm trán "ngựa ô"

Theo lịch thi đấu và trực tiếp bán kết FA Cup 2025/2026, trận cầu nhận được sự chú ý của người hâm mộ là màn so tài giữa Man City và Southampton. Đội bóng của HLV Pep Guardiola đang hướng tới cú ăn ba quốc nội, trong khi Southampton nổi lên như “ngựa ô” sau khi loại Arsenal.

Man City đấu Southampton, trong khi Chelsea so tài Leeds United ở bán kết FA Cup 2025/2026. (Ảnh: The Sun)

Man City thể hiện sức mạnh vượt trội với chiến thắng 4-0 trước Liverpool ở tứ kết, đánh dấu lần thứ 8 liên tiếp vào bán kết FA Cup. Với phong độ cao cùng hàng công sắc bén do Erling Haaland dẫn dắt, The Citizens được đánh giá nhỉnh hơn dù vẫn phải dè chừng lối chơi pressing khó chịu của đối thủ.

Ở chiều ngược lại, Southampton đang có chuỗi phong độ ấn tượng với 8 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Thầy trò HLV Tonda Eckert cho thấy sự hiệu quả trong cách tiếp cận trận đấu và hoàn toàn có thể tạo bất ngờ nếu tận dụng tốt cơ hội.

Cặp bán kết còn lại là cuộc đối đầu giữa Chelsea và Leeds United tại Wembley. Chelsea dù sa sút tại Ngoại hạng Anh nhưng vẫn duy trì sự ổn định ở đấu trường FA Cup, trong khi Leeds trở lại bán kết kể từ năm 1987 và sẵn sàng tạo nên cú sốc.

Dù phong độ không tốt, Chelsea vẫn được đánh giá cao hơn nhờ kinh nghiệm và chiều sâu đội hình. Tuy vậy, Leeds với tinh thần thoải mái và lối chơi giàu năng lượng hứa hẹn sẽ tạo ra trận đấu khó lường trong cuộc đua giành vé vào chung kết.

Lịch thi đấu và trực tiếp bán kết FA Cup 2025/2026 25/4 23:15 Man City vs Southampton 26/4 21:00 Chelsea vs Leeds United