Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 23/4, trận giao hữu giữa đội nam U13 PVF và đội nữ Thái Nguyên T&T sẽ diễn ra trên sân thi đấu của trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF.

Đây là màn đọ sức quan trọng với cả hai đội trong quá trình rà soát lực lượng, chuẩn bị cho những mục tiêu sắp tới trong năm 2026. Với đội nam U13 PVF, đội bóng trẻ này đang trong thời gian chuẩn bị cho vòng loại và VCK giải bóng đá thiếu niên toàn quốc 2026 sẽ diễn ra trong tháng 6 và tháng 7/2026.

Trong khi đó, đội nữ Thái Nguyên T&T đang trong thời điểm chuẩn bị cho Cúp Quốc gia nữ 2026 diễn ra vào tháng 5. Đó là giải đấu mà đội nữ Thái Nguyên T&T rất khát khao đăng quang ngôi vô địch khi lần đầu tiên được thi đấu trên sân nhà. Trận đấu giữa đội nam U13 PVF và đội nữ Thái Nguyên T&T sẽ bắt đầu lúc 15h.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 23/4, môn Futsal của Đại hội TDTT TP.HCM 2026 sẽ chính thức khởi tranh với sự tham dự của 10 đội bóng. Trong đó đáng chú ý nhất là sự góp mặt của đội Thái Sơn Nam, CLB có nhiều tuyển thủ quốc gia vừa tham dự giải Futsal Đông Nam Á 2026. Thái Sơn Nam sẽ tranh tài giải này với tư cách đại diện phường Chánh Hưng.

Trong ngày ra quân, Thái Sơn Nam sẽ gặp đội Phú Lâm Đại học Việt Đức trong trận đấu bắt đầu lúc 14h.