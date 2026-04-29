Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 29/4: Tâm điểm bán kết Cúp C1 châu Âu

Thứ Tư, 06:00, 29/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 29/4, tâm điểm bán kết lượt đi Cúp C1 châu Âu 2025/2026 giữa Atletico Madrid vs Arsenal.

Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 29/4, mọi ánh mắt của người hâm mộ bóng đá Việt Nam cũng như trên toàn cầu sẽ đổ dồn về sân Metropolitano, nơi diễn ra trận bán kết lượt đi Cúp C1 châu Âu 2025/2026 giữa Atletico Madrid vs Arsenal lúc 02h00 rạng sáng 30/4.

lich thi dau va truc tiep bong da hom nay 29 4 tam diem ban ket cup c1 chau Au hinh anh 1
Arsenal so tài Atletico Madrid ở bán kết Cúp C1 châu Âu 2025/2026. (Ảnh: Reuters)

Atletico Madrid đã thắng 11 trong 15 lần đối đầu hai lượt với các đội bóng Anh tại đấu trường châu Âu, bao gồm cả 3 lần ở bán kết. Tuy nhiên, thử thách lần này được đánh giá khắc nghiệt nhất khi thầy trò HLV Diego Simeone phải chạm trán Arsenal, đội từng đánh bại họ 4-0 ở giai đoạn vòng bảng Cúp C1 châu Âu.

Trận bán kết hứa hẹn là màn đối đầu thú vị giữa hai phong cách đã có nhiều thay đổi so với quá khứ. Atletico gây ấn tượng mạnh với 34 bàn thắng - thành tích ghi bàn tốt nhất của họ trong một mùa Champions League, trong khi Arsenal lại nổi bật với hàng thủ chắc chắn khi chỉ thủng lưới 5 bàn sau 12 trận.

Hành trình vào bán kết của hai đội cũng mang màu sắc đối lập rõ rệt. Atletico trải qua cuộc chiến kịch tính với Barca, thắng 2-0 lượt đi, thua 0-2 lượt về trước khi Lookman tỏa sáng quyết định tấm vé đi tiếp.

Trong khi đó, Arsenal thể hiện sự thực dụng khi vượt qua Sporting với chiến thắng tối thiểu 1-0 nhờ bàn thắng muộn của Kai Havertz. Ở trận lượt về tại London, hàng phòng ngự của Pháo thủ tiếp tục đứng vững để giữ sạch lưới và bảo toàn lợi thế.

HLV Diego Simeone khẳng định Atletico bước vào bán kết với niềm tin và quyết tâm cao nhất. Trong khi đó, tiền đạo Antoine Griezmann nhấn mạnh đội bóng không e ngại bất kỳ đối thủ nào khi đã tiến sâu đến giai đoạn này.

Bên kia chiến tuyến, HLV Mikel Arteta xem đây là cột mốc lịch sử khi Arsenal lần đầu tiên vào bán kết Cúp C1 châu Âu hai mùa liên tiếp. Các trụ cột như Gabriel Martinelli và Declan Rice đều thể hiện sự tự tin, nhưng cũng thừa nhận đây sẽ là trận đấu hoàn toàn khác so với lần gặp trước.

Bình chọn kết quả trận Atletico Madrid vs Arsenal bán kết lượt đi Cúp C1 châu Âu 2025/2026

Atletico Madrid thắng
38% (56 bình chọn)
Hòa
15% (22 bình chọn)
Arsenal thắng
47% (69 bình chọn)
Tổng bình chọn: 147
Quách Khiêm/VOV.VN
Tin liên quan

Kịch bản nào để MU giành vé dự Cúp C1 châu Âu mùa tới?
Kịch bản nào để MU giành vé dự Cúp C1 châu Âu mùa tới?

VOV.VN - MU tiến sát tấm vé dự Cúp C1 châu Âu mùa tới sau khi giành chiến thắng 2-1 trước Brentford ở trận đấu muộn nhất vòng 34 Ngoại hạng Anh 2025/2026.

Kịch bản nào để MU giành vé dự Cúp C1 châu Âu mùa tới?

Kịch bản nào để MU giành vé dự Cúp C1 châu Âu mùa tới?

VOV.VN - MU tiến sát tấm vé dự Cúp C1 châu Âu mùa tới sau khi giành chiến thắng 2-1 trước Brentford ở trận đấu muộn nhất vòng 34 Ngoại hạng Anh 2025/2026.

Kết quả bóng đá hôm nay 18/4: Sôi động cuộc đua giành vé dự Cúp C1 châu Âu
Kết quả bóng đá hôm nay 18/4: Sôi động cuộc đua giành vé dự Cúp C1 châu Âu

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 18/4, cuộc đua giành vé dự Cúp C1 châu Âu mùa tới tại Serie A diễn ra sôi động khi Como sảy chân còn Inter Milan giành chiến thắng quan trọng.

Kết quả bóng đá hôm nay 18/4: Sôi động cuộc đua giành vé dự Cúp C1 châu Âu

Kết quả bóng đá hôm nay 18/4: Sôi động cuộc đua giành vé dự Cúp C1 châu Âu

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 18/4, cuộc đua giành vé dự Cúp C1 châu Âu mùa tới tại Serie A diễn ra sôi động khi Como sảy chân còn Inter Milan giành chiến thắng quan trọng.

Harry Kane phá kỷ lục ở Cúp C1 châu Âu sau trận thắng "điên rồ" trước Real Madrid
Harry Kane phá kỷ lục ở Cúp C1 châu Âu sau trận thắng "điên rồ" trước Real Madrid

VOV.VN - Harry Kane phá lỷ lục ghi bàn ở Cúp C1 châu Âu sau khi cùng Bayern Munich đại thắng Real Madrid ở trận tứ kết lượt về.

Harry Kane phá kỷ lục ở Cúp C1 châu Âu sau trận thắng "điên rồ" trước Real Madrid

Harry Kane phá kỷ lục ở Cúp C1 châu Âu sau trận thắng "điên rồ" trước Real Madrid

VOV.VN - Harry Kane phá lỷ lục ghi bàn ở Cúp C1 châu Âu sau khi cùng Bayern Munich đại thắng Real Madrid ở trận tứ kết lượt về.

