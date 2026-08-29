Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 29/8: Sôi động Ngoại hạng Anh

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 29/8, sôi động các trận đấu ở vòng 2 Ngoại hạng Anh cũng như những giải VĐQG hàng đầu châu Âu khác.

Ảnh: Reuters.

Tại Ngoại hạng Anh, hôm nay có 4 trận đấu được tổ chức, trong đó đáng chú ý nhất là màn so tài bắt đầu lúc 18h30 giữa Liverpool và Nottingham Forest.

Ngay trong trận ra quân, một mùa bóng khó khăn đã được báo hiệu khi phải vất vả lắm The Kop mới giành được 1 điểm trên sân của Newcastle. Người hâm mộ Liverpool kỳ vọng khi được về sân nhà và tiếp đón đối thủ không quá mạnh là Nottingham Forest, đội bóng của họ sẽ giành chiến thắng.

Dù vậy, không thể xem thường khả năng đá sân khách của Nottingham Forest. Giai đoạn cuối mùa trước dù phải căng mình chiến đấu trên mấy mặt trận nhưng họ đã có những kết quả rất tích cực khi xa nhà nên đây sẽ là trận đấu rất khó đoán.

Ngoài ra, 3 trận đấu khác của Ngoại hạng Anh hôm nay là Bournemouth vs Everton (21h), Coventry vs Hull City (21h), Tottenham vs Newcastle (23h30).

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 29/8, một số trận đấu đáng chú ý của các giải VĐQG khác sẽ diễn ra như Sevilla vs Atletico Madrid (La Liga), Dortmund vs Hamburg (Bundesliga) hay Juventus vs Parma (Serie A).