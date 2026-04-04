Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 4/4

Thứ Bảy, 05:30, 04/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 4/4, hấp dẫn FA Cup và các giải bóng đá hàng đầu châu Âu.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 4/4, vòng tứ kết FA Cup sẽ diễn ra ba trận đấu. Trận cầu tâm điểm sẽ là màn so tài giữa Man City và Liverpool trên sân Etihad vào lúc 18h45.

lich thi dau va truc tiep bong da hom nay 4 4 hinh anh 1
Ảnh: Reuters. 

Đây là cuộc so tài của hai đội bóng lớn, luôn khát khao danh hiệu trong mỗi mùa giải. Với Man City, nếu giành chiến thắng và tiến gần hơn đến trận chung kết, họ sẽ có thêm cơ hội để đoạt cú đúp danh hiệu trong mùa này sau khi đã đăng quang ở Cúp Liên Đoàn Anh.

Trong khi đó, The Kop cũng mong muốn có thể tiến xa ở FA Cup để tiếp tục hy vọng giành hai danh hiệu trong mùa 2025/2026 sau khi đã có mặt ở tứ kết Cúp C1 châu Âu.

Vào lúc 23h15 ngày 4/4, Chelsea sẽ tiếp đón Port Vale trên sân nhà. Trong bối cảnh FA Cup là danh hiệu duy nhất The Blues còn có thể đạt được mùa này, thầy trò HLV Rosenior chắc chắn sẽ đặt quyết tâm rất lớn trong trận đấu tới. Trong khi đó, Port Vale, với tâm thế của đội bóng yếu hơn lại có lý do để chơi với tinh thần không còn gì để mất. Xét về tổng thể, Chelsea nhiều khả năng sẽ là đội nắm quyền kiểm soát trận đấu, tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn nhờ sự chênh lệch về đẳng cấp và sẽ không ngạc nhiên nếu đội chủ nhà thắng trận.

Ở khung 2h rạng sáng 5/4 sẽ là trận Southampton vs Arsenal. Trước trận đấu này, HLV Mikel Arteta đang phải đối mặt với bài toán nhân sự nan giải khi có tới 10 cầu thủ thuộc diện chấn thương hoặc bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 4/4, Bayern Munich đến làm khách của Freiburg tại Bundesliga lúc 20h30, Real Madrid gặp Mallorca trên sân khách lúc 21h15 tại La Liga.

Cũng trong khuôn khổ La Liga, Atletico Madrid sẽ đón tiếp Barca trong trận cầu đáng chú ý lúc 2h rạng sáng 5/4. Đây là trận đấu có thể ảnh hưởng đến cuộc đua vô địch mùa giải năm nay.

Lịch thi đấu U17 Đông Nam Á 2026: U17 Việt Nam quyết giành ngôi vô địch
Lịch thi đấu và trực tiếp tứ kết FA Cup 2025/2026: Man City chạm trán Liverpool
Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 3/4
