Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 9/5, vòng 22 V-League tiếp tục với những trận đấu tiếp theo đều vào lúc 18h. Trên sân Ninh Bình, đội chủ nhà sẽ có cuộc so tài với Hải Phòng FC.

Dù thiếu vắng thủ môn Đặng Văn Lâm và tiền vệ Dụng Quang Nho do án treo giò, Ninh Bình vẫn được đánh giá cao hơn hẳn Hải Phòng FC vừa có sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện. Sẽ không bất ngờ nếu Ninh Bình giành trọn vẹn 3 điểm ở vòng này.

Trong khi đó trên sân Thanh Hóa, đội bóng xứ Thanh tiếp đón Hà Nội FC. So với màn đọ sức tại Ninh Bình, trận đấu này khó đoán hơn khá nhiều khi Thanh Hóa luôn duy trì phong độ ổn định mỗi khi được thi đấu trên sân nhà.

Từ đầu mùa, Thanh Hóa đã bất bại 7 trong 10 trận được đá sân nhà trong khi Hà Nội FC chỉ thắng được 4 trong 10 trận thi đấu trên sân khách.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 9/5, vòng 18 giải hạng Nhất Quốc gia diễn ra 3 cặp đấu: CLB bóng đá TP.HCM vs Long An (16h), Quảng Ninh vs Đồng Tháp (17h) và Phú Thọ vs Đại học Văn Hiến (18h).