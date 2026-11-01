Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 1/11, trận đấu muộn nhất của vòng 6 V-League 2026/2027 sẽ diễn ra trên sân Bình Dương giữa CLB CA TP.HCM và Đà Nẵng.

Ảnh: VPF.

Trận đấu này sẽ bắt đầu lúc 18h. Đội chủ nhà sau chiến thắng trước Ninh Bình ở vòng trước đang rất tự tin. Nếu tiếp tục có thắng lợi, thầy trò HLV Diles sẽ có được 13 điểm và gia nhập nhóm dẫn đầu trên bảng xếp hạng.

Trong khi đó, Đà Nẵng với 6 điểm đang có sau 5 trận cũng đang hướng tới việc có thắng lợi để lọt vào nhóm giữa bảng xếp hạng sau vòng 6.

Tại giải hạng Nhất, 5 trận đấu muộn của vòng 6 sẽ được tổ chức. Lúc 15h30 là trận Huế gặp Khánh Hòa trên sân Tự Do. Lúc 17h có 1 trận là Sài Gòn FC đấu Hưng Yên trên sân Bà Rịa.

Khung 17h có 3 trận: Thái Nguyên gặp Đại học Văn Hiến trên sân Việt Yên, Công an Nhân Dân đấu CLB bóng đá TP.HCM trên sân PVF và Quy Nhơn United so tài Long An trên sân Quy Nhơn.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 1/11, CLB nữ TP.HCM sẽ ra sân trận đấu đầu tiên tại Cúp C1 nữ châu Á 2026/2027. Đối thủ của đội bóng này sẽ là East Bengal (Ấn Độ). Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 21h30 theo giờ Việt Nam.