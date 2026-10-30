Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 30/10: PSG có cơ hội củng cố ngôi đầu

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 30/10 được quan tâm với các trận đấu sớm của các giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Trong đó tại Ligue 1, PSG có cơ hội củng cố ngôi đầu khi làm khách của Le Havre.

PSG đang có phong độ cao (Ảnh: Reuters)

Le Havre đang có phong độ không tốt khi vừa trải qua 4 trận thua liên tiếp tại Ligue 1. Phải chạm trán đội đang dẫn đầu bảng với phong độ rất cao như PSG, rất khó để Le Havre làm nên bất ngờ dù được thi đấu trên sân nhà.

Đội nhì bảng Stade Rennais sẽ gặp khó khăn trong việc bám đuổi PSG khi làm khách của Nice, đội có phong độ ổn trong thời gian qua. Hai đội bóng cũng đang có phong độ ổn định ở nhóm đầu là Lille và Lens sẽ chạm trán nhau, tạo điều kiện cho PSG kéo dãn khoảng cách về điểm số với nhóm đứng sau.

Ngoài ra, La Liga hay Bundesliga đều có những trận đấu sớm của vòng. Saudi Pro League cũng có những trận đấu đáng chú ý.

Lịch thi đấu bóng đá ngày 30/10:

La Liga

31/10 3h00 Villarreal - Espanyol

Bundesliga

31/10 2h30 Elversberg - Mainz 05

Ligue 1

31/10 1h00 Le Havre - PSG

31/10 1h00 Nice - Stade Rennais

31/10 3h05 Lille - Lens

Saudi Pro League

30/10 19h30 Abha - Al Ittihad

30/10 21h50 Diriyah - Neom

31/10 1h00 Al Shabab - Al Ahli