Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 30/10: PSG có cơ hội củng cố ngôi đầu
VOV.VN - Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 30/10 nhận được sự chú ý của người hâm mộ với những trận đấu tại các giải VĐQG hàng đầu châu Âu.
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 30/10 được quan tâm với các trận đấu sớm của các giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Trong đó tại Ligue 1, PSG có cơ hội củng cố ngôi đầu khi làm khách của Le Havre.
Le Havre đang có phong độ không tốt khi vừa trải qua 4 trận thua liên tiếp tại Ligue 1. Phải chạm trán đội đang dẫn đầu bảng với phong độ rất cao như PSG, rất khó để Le Havre làm nên bất ngờ dù được thi đấu trên sân nhà.
Đội nhì bảng Stade Rennais sẽ gặp khó khăn trong việc bám đuổi PSG khi làm khách của Nice, đội có phong độ ổn trong thời gian qua. Hai đội bóng cũng đang có phong độ ổn định ở nhóm đầu là Lille và Lens sẽ chạm trán nhau, tạo điều kiện cho PSG kéo dãn khoảng cách về điểm số với nhóm đứng sau.
Ngoài ra, La Liga hay Bundesliga đều có những trận đấu sớm của vòng. Saudi Pro League cũng có những trận đấu đáng chú ý.
Lịch thi đấu bóng đá ngày 30/10:
La Liga
31/10 3h00 Villarreal - Espanyol
Bundesliga
31/10 2h30 Elversberg - Mainz 05
Ligue 1
31/10 1h00 Le Havre - PSG
31/10 1h00 Nice - Stade Rennais
31/10 3h05 Lille - Lens
Saudi Pro League
30/10 19h30 Abha - Al Ittihad
30/10 21h50 Diriyah - Neom
31/10 1h00 Al Shabab - Al Ahli