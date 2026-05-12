Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 12/5, giải U14 giao hữu quốc tế ở Gia Lai bước vào ngày thi đấu thứ hai với 6 trận đấu diễn ra trong buổi sáng.

Ở khung 8h30 sẽ là 3 cặp đấu: HAGL gặp Mohyeon FC (Hàn Quốc), SLNA gặp Gangwon (Hàn Quốc) và Shenzhen (Trung Quốc) gặp Chonburi (Thái Lan). Khung 10h có các trận: Jubilo Iwata (Nhật Bản) gặp Đồng Nai, U14 Malaysia gặp Khamsay (Lào) và PVF gặp Hà Nội FC).

Giải U14 giao hữu quốc tế ở Gia Lai có 12 đội tham dự. Tất cả có tổng cộng 34 trận đấu diễn ra liên tục từ sáng 11/5 đến chiều 15/5 để đảm bảo các đội sẽ thi đấu 3 trận vòng bảng, tứ kết, bán kết và chung kết.

Mục tiêu quan trọng của giải đấu là tạo môi trường cọ xát, học hỏi cho các cầu thủ trẻ trong tỉnh và khu vực. Đối với các đội bóng đá trẻ Việt Nam, việc được thi đấu, giao lưu với các đội bóng quốc tế sẽ giúp các cầu thủ trẻ nâng cao trình độ chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm thi đấu, từ đó tạo nền tảng phát triển lâu dài cho bóng đá Việt Nam.